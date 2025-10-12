Rangnick-Team verliert: Österreich kassiert Dämpfer in Rumänien

Mit einem Sieg wäre Österreich praktisch durch gewesen. So aber muss das ÖFB-Team nach dem 0:1 in Rumänien noch leicht bangen, bis die Qualifikation zur Fußball-WM geschafft ist.

Rumänien einen Schritt voraus: Daniel Birligea klärt gegen den Österreicher Philipp Mwene. Quelle: Andreea Alexandru/AP/dpa

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur WM 2026 erstmals Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Ralf Rangnick unterlag in Bukarest Rumänien nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0). Der Vorsprung auf Platz zwei, der den Umweg über die Play-offs bedeuten würde, beträgt vor den letzten beiden Qualifikations-Spielen in der Gruppe H damit nur noch zwei Punkte.

Entscheidung fällt wohl am 18. November

Bosnien-Herzegowina und rein theoretisch auch die Rumänen können den Österreichern den Gruppensieg und damit das WM-Ticket noch streitig machen.

Zum Abschluss kommt es am 18. November für das Rangnick-Team in Wien zum direkten Duell mit Bosnien-Herzegowina, zuvor tritt Österreich noch in Zypern an.

In Rumänien hatten die Gastgeber die deutlich besseren Chancen. Valentin Mihaila traf aus der Distanz den Pfosten (60.). Die Rumänen scheiterten zudem mehrmals am glänzend aufgelegten ÖFB-Keeper Alexander Schlager, ehe der Hannoveraner Virgil Ghita doch noch zum Sieg traf (90.+5).

