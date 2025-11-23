Ann-Katrin Berger steigt bei den DFB-Frauen später in die Vorbereitung auf das Finale der Nations League ein. Nach dem Gewinn der US-Meisterschaft bringt sie viel Rückenwind mit.

Torfrau Ann-Katrin Berger (oben Mitte) bringt nach dem Gewinn der US-Meisterschaft mit Gotham FC viel Selbstvertrauen zu den DFB-Frauen. Quelle: dpa

DFB-Trainer Christian Wück muss die Vorbereitung auf die Finalrunde der Nations League ohne Torfrau Ann-Katrin Berger beginnen. Während sich die DFB-Frauen ab Montag auf die Spiele gegen die spanischen Weltmeisterinnen vorbereiten, stößt die 35-Jährige nach dem Titelgewinn der US-Meisterschaft mit Gotham FC erst am Dienstag zum Team.

Jubel bei den DFB-Frauen: Das Finale der Nations League ist erreicht. Die Höhepunkte des Halbfinal-Rückspiels gegen Frankreich - mit Originalkommentar von Claudia Neumann. 28.10.2025 | 8:47 min

Im Hinspiel am Freitag in Kaiserslautern (20:30 Uhr/live im ZDF) will sich das Team ein Polster für das Rückspiel am 2. Dezember in Madrid (18:30 Uhr/ARD) schaffen. Lea Schüller von Bayern München steht Bundestrainer Christian Wück dabei laut DFB "aus familiären Gründen" nicht zur Verfügung. Ihre Vereinskollegin Linda Dallmann rückt dafür in den Kader.

Bergers Dank an Mitspielerin Sonnett

Berger und Gotham FC schrieben mit dem Titelgewinn in der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL) ein kleines Stück Geschichte, danach gab sich Berger gewohnt bescheiden. Statt ausgelassener Ansagen verteilte die Torhüterin nach dem 1:0 (0:0) im Finale der Play-offs gegen Washington Spirit ein Sonderlob an ihre Mitspielerin Emily Sonnett. "Danke", schrieb Berger zu einem Clip, der eine Megagrätsche von Sonnett im Endspiel zeigt, "dass du mir heute die Arbeit erleichtert hast."

Nach einem starken Auftritt gegen Frankreich haben die DFB-Frauen das Finale der Nations League vor Augen. Klara Bühl sorgte im Hinspiel des Halbfinales für einen 1:0-Sieg. 22.10.2025 | 8:48 min

Zuvor war es jedoch Berger, die Gotham im Halbfinale gegen Orlando Pride mit einer Rettungstat in der zehnten Minute der Nachspielzeit erst ins Endspiel geführt hatte. Erinnerungen an die "Monster-Parade" im EM-Viertelfinale gegen Frankreich wurden wach.

Hinspiel gegen Spanien live im ZDF

Bergers Erfolg in San José dürfte ohnehin auch im DFB-Lager für Freude gesorgt haben. Berger steht Bundestrainer Christian Wück in der Neuauflage des verlorenen EM-Halbfinales gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien wieder zur Verfügung. Und sollte dann auch wieder topfit sein, nachdem sie den Triumph später noch mit einer qualmenden Zigarre im Mund und einer Skibrille auf dem Kopf genoss.

In einem packenden Spiel liefern sich Deutschland und Frankreich ein ansehnliches Viertelfinale. Am Ende gewinnt Deutschland trotz früher roter Karte und verschossenen Elfmetern. Torfrau Ann-Katrin Berger wird zur Heldin. 21.07.2025 | 1:46 min

Für das Team aus dem Großraum New York ist es bereits die zweite NWSL-Meisterschaft nach 2023. Damals hatte Gotham die bisherige Bestmarke aufgestellt und als Sechster der Hauptrunde den Titel gewonnen. Als achtes und letztes Team hatte sich Gotham diesmal für die K.o.-Runde qualifiziert, aus dieser Position hatte noch niemand den NWSL-Titel gewonnen.

DFB-Frauen treffen sich am Montag, Berger kommt nach

Entsprechend euphorisch fallen die Feierlichkeiten aus. Am Montagvormittag (Ortszeit) steht eine offizielle Siegesfeier in New York City an. Berger (35), mit der Wück in der kommenden Länderspielpause die Zukunft im DFB-Tor klären will, wird deshalb erst am Dienstagvormittag nach Frankfurt am Main reisen. Dann kann sich das Nationalteam voll auf die Nations-League-Finalspiele gegen Spanien vorbereiten - mit einer Torhüterin, die weiß, wie man Titel gewinnt.

Ann-Katrin Berger hält professionell Bälle - derzeit bei Gotham FC. Bei der EM steht sie im DFB-Tor. Die 34-Jährige hat zwei Mal den Krebs besiegt und genießt ihr Leben in den USA. 17.06.2025 | 2:41 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.