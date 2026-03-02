Alles andere als ein Sieg gegen Slowenien kommt für die deutschen Fußballerinnen zum Auftakt der WM-Qualifikation in Dresden nicht infrage.

Zum Auftakt der Qualifikation zur Fußball-WM 2027 treffen die DFB-Frauen am Dienstag auf Slowenien. Ohne die verletzte Klara Bühl soll der erste Schritt nach Brasilien gelingen. 02.03.2026 | 0:38 min

Bundestrainer Christian Wück war damals noch umfänglich bei den männlichen U17-Junioren eingebunden, als die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Oktober 2022 das stimmungsvolle Flair im fast ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion genoss.

Im ersten Länderspiel nach der begeisternden EM in England heimsten die DFB-Frauen stehende Ovationen für ein 2:1 gegen Frankreich ein: Alexandra Popp hatte damals ein Doppelpack geschnürt.

Nun kehrt das deutsche Team zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Slowenien (Dienstag 17:45 Uhr/ARD) an jenen Schauplatz im Herzen der Elbmetropole zurück. Die beim FC Chelsea angestellte Führungskraft Sjoeke Nüsken erinnert sich noch sehr gerne an die besondere Atmosphäre: "Meine Vorfreude ist riesig. Die Stimmung 2022 war richtig, richtig cool."

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt

Eine ganze Woche konnten sich die Spielerinnen diesmal auf das erste Länderspiel des Jahres vorbereiten. "Wir haben ein klares Ziel, uns für die WM zu qualifizieren, natürlich im besten Fall ohne Umwege. Dafür müssen wir genug Schritte machen. Eine Weltmeisterschaft ist noch mal größer als eine Europameisterschaft", sagte Wück auf der Abschlusspressekonferenz am Montag.

Das EM-Viertelfinale 2025 zwischen Frankreich und Deutschland: ein Drama in 138 Minuten. In Unterzahl kämpft sich das DFB-Team bis ins entscheidende Elfmeterschießen 24.10.2025 | 31:11 min

Nur der Sieger der Vierergruppe löst direkt das Ticket für die WM 2027 in Brasilien. Deshalb muss der 52-Jährige die zweite Herausforderung vier Tage später gegen den ärgsten Konkurrenten Norwegen mitdenken (Samstag 18 Uhr/ZDF-Livestream). Slowenien, 38. der FIFA-Weltrangliste, ist der Außenseiter.

Wir müssen spielerische Lösungen gegen eine kompakte und kämpferisch starke Mannschaft finden. „ Frauen-Bundestrainer Christian Wück

Im Klassiker gegen Norwegen mit Weltklassespielerinnen wie Ada Hegerberg oder Caroline Graham Hansen gehe es in Stavanger auf Kunstrasen darum, "dass wir uns nicht ihre Spielweise aufzwingen lassen".

Ausfall von Klara Bühl ist eine Schwächung

Doch zuerst einmal ist die erste Pflichtaufgabe zu absolvieren. Dass Topstürmerin Klara Bühl nach einer noch auf dem DFB-Campus in Frankfurt erlittenen Muskelverletzung abreisen musste, wiegt schwer, denn ihre Vorstöße über den linken Flügel werden fehlen.

Die 25-Jährige vom FC Bayern war eine Unterschiedsspielerin in den Eins-gegen-Eins-Situationen. "Klara war ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben aber genug Qualitäten, um die Position anderweitig zu besetzen", versprach Wück.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich nach der Vergabe der Frauen-EM 2029 an Deutschland im ZDF-Interview geäußert. 03.12.2025 | 3:02 min

Selina Cerci (TSG Hoffenheim) hatte bereits kurzfristig vor Lehrgangsstart abgesagt, Giovanna Hoffmann (RB Leipzig) kuriert noch einen Kreuzbandriss aus. Wück wollte auf ZDF-Nachfrage nur verraten, dass erneut zwei Flügelspielerinnen auflaufen.

Als Mittelstürmerin dürfte die im Verein formstarke Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) wie in den Nations-League-Duellen gegen Frankreich und Spanien im Herbst das Vertrauen bekommen.

Kapitänin Giulia Gwinn ist überaus optimistisch

Über die rechte Seite sollte Carlotta Wamser die offensive Option sein. "Nichts zählt außer einem Sieg. Mit der Einstellung gehen wir da rein", sagte die dynamische EM-Entdeckung, die inzwischen bei Bayer Leverkusen spielt.

Am kommenden Dienstag starten die DFB-Frauen mit dem Spiel gegen Slowenien in die WM-Qualifikation. Klara Bühl wünscht sich, "dass man mit einer gewissen Leichtigkeit startet". 24.02.2026 | 0:43 min

Hinter ihr sichert Kapitänin Giulia Gwinn ab, die dem Team eine große Zukunft vorhersagt. Man habe eine Mentalität entwickelt, bei der "diese Lust aufs Verteidigen, diese Lust wirklich füreinander da zu sein" ausgeprägt sei.

Die Rechtsverteidigerin vom ungeschlagenen Branchenprimus FC Bayern würde sich nur noch mehr Selbstvertrauen mit Ball wünschen: "Was wir teilweise auf dem Platz zaubern, das ist schon sehr besonders. Ich glaube, das darf gerne noch ein bisschen mehr in die Köpfe rein, dass wir da sehr, sehr stark unterwegs sind und nicht viel fehlt zur absoluten Spitze." Eine These, die es nun gleich beim Startschuss der WM-Qualifikation zu unterfüttern gilt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.