FC Bayern: Luis Díaz im Anflug - Max Eberl auf dem Prüfstand

Nach drei Wochen Urlaub lief am Montag der Betrieb beim FC Bayern wieder an, ehe die Leistungsdiagnostik folgen soll. Da passte es ins Bild, dass sich Zugang Luis Díaz buchstäblich im Anflug auf München befand, um dort am Dienstag den Medizincheck zu absolvieren, bevor der Transfer fixiert und der Vertrag bis voraussichtlich Mitte 2029 unterschrieben wird.