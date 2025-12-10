Erstmals seit 30 Jahren:US-Metropole Miami wird künftig von Demokratin regiert
Drei Jahrzehnte lang waren die Bürgermeister Miamis Republikaner. Mit Eileen Higgins ist nun eine Demokratin im Amt. In den Wahlkampf hatte sich US-Präsident Trump eingeschaltet.
Die Metropole Miami im Bundesstaat Florida wird erstmals seit rund 30 Jahren künftig wieder demokratisch regiert werden. Bei der Bürgermeisterwahl, die durch US-Präsident Donald Trump ins nationale Rampenlicht geraten war, siegte die Demokratin Eileen Higgins.
Sie setzte sich mit knapp 60 Prozent gegen den Republikaner Emilio Gonzalez durch. Nach einem Bericht der "New York Times" ist die 61-jährige Higgins die erste Frau an der Spitze der Stadt und das erste nicht hispanische Stadtoberhaupt seit den 1990er Jahren. In den vergangenen drei Jahrzehnten hätten kubanisch-amerikanische Republikaner die Stadtpolitik dominiert.
Trump machte Wahl zur Chefsache
Trump hatte sich vor wenigen Tagen in den sonst eher nicht so entscheidenden Wahlkampf eingeschaltet. Die Bürgermeisterwahl in Miami sei "eine große und wichtige Wahl!!!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Stimmen Sie für den Republikaner Gonzalez. Er ist fantastisch!"
Demokraten sahen den Sieg als weiteres Zeichen eines Stimmungswechsels nach Erfolgen bei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York.
