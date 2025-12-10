  3. Merkliste
US-Metropole Miami wird künftig von Demokratin regiert

Drei Jahrzehnte lang waren die Bürgermeister Miamis Republikaner. Mit Eileen Higgins ist nun eine Demokratin im Amt. In den Wahlkampf hatte sich US-Präsident Trump eingeschaltet.

Die Metropole Miami im US-Bundesstaat Florida wird erstmals seit 28 Jahren wieder demokratisch regiert. Die 61-jährige Eileen Higgins setzte sich bei der Bürgermeisterwahl durch.

10.12.2025 | 0:19 min

Die Metropole Miami im Bundesstaat Florida wird erstmals seit rund 30 Jahren künftig wieder demokratisch regiert werden. Bei der Bürgermeisterwahl, die durch US-Präsident Donald Trump ins nationale Rampenlicht geraten war, siegte die Demokratin Eileen Higgins.

Sie setzte sich mit knapp 60 Prozent gegen den Republikaner Emilio Gonzalez durch. Nach einem Bericht der "New York Times" ist die 61-jährige Higgins die erste Frau an der Spitze der Stadt und das erste nicht hispanische Stadtoberhaupt seit den 1990er Jahren. In den vergangenen drei Jahrzehnten hätten kubanisch-amerikanische Republikaner die Stadtpolitik dominiert.

Der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, trifft zusammen mit Mitgliedern seines Übergangsteams für das Bürgermeisteramt zu einer Pressekonferenz ein.

Siegeszug für die US-Demokraten in New York, New Jersey und Virginia. Ein Richtungswechsel in den USA?

05.11.2025 | 2:04 min

Trump machte Wahl zur Chefsache

Trump hatte sich vor wenigen Tagen in den sonst eher nicht so entscheidenden Wahlkampf eingeschaltet. Die Bürgermeisterwahl in Miami sei "eine große und wichtige Wahl!!!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Stimmen Sie für den Republikaner Gonzalez. Er ist fantastisch!"

Demokraten sahen den Sieg als weiteres Zeichen eines Stimmungswechsels nach Erfolgen bei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 10.12.2025 um 07:02.
