Thailand und Kambodscha: Viele evakuiert - Trump plant Telefonat

Wieder entbrannter Grenzkonflikt:Hunderttausende in Thailand und Kambodscha evakuiert
Die neuen Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha halten an. Hunderttausende Menschen sind aus betroffenen Gegenden evakuiert worden. Nun schaltet sich US-Präsident Trump ein.
Seit dem wieder entbrannten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha sind bereits mehr als 500.000 Menschen aus ihren Häusern geflohen. Ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums sagte, dass mehr als 400.000 Menschen in sieben Provinzen in sichere Unterkünfte gebracht worden seien. Ein Militärsprecher teilte weiter mit, dass rund 700 Schulen geschlossen seien.
In Kambodscha seien bis Dienstagabend mehr als 100.000 Menschen evakuiert worden, berichtete eine Sprecherin des kambodschanischen Verteidigungsministeriums. Auch dort sollen Hunderte Schulen geschlossen worden sein.
Kämpfe zwischen Kambodscha und Thailand dauern an
Die Kämpfe gingen derweil weiter. Das thailändische Militär teilte mit, von kambodschanischen Streitkräften abgefeuerte Raketen seien in der Nähe eines Krankenhauses eingeschlagen. Daraufhin habe das Gebäude evakuiert werden müssen, Patienten und Angestellte seien in Sicherheit gebracht worden.
Das kambodschanische Militär erklärte, Thailand habe mit Artillerie und bewaffneten Drohnen angegriffen sowie Mörsergranaten auf Wohnhäuser abgefeuert. Zudem seien thailändische F-16-Kampfjets in den kambodschanischen Luftraum eingedrungen und hätten Bomben in der Nähe von zivilen Gebieten abgeworfen.
Konflikt vor wenigen Tagen neu aufgeflammt
Zwischen Kambodscha und Thailand schwebt seit Jahrzehnten ein Streit über die Grenzziehung im sogenannten Smaragd-Dreieck. Dort grenzen die thailändische Provinz Surin und die kambodschanische Provinz Oddar Meanchey sowie Laos aneinander. Hintergrund des Konflikts ist eine unklare Grenzziehung aus der Kolonialzeit.
In den vergangenen Tagen war der Konflikt wieder aufgeflammt. Bangkok und Phnom Penh werfen sich gegenseitig vor, die Angriffe am Sonntagabend wieder aufgenommen zu haben. Beiden Seiten meldeten mehrere Todesopfer.
Erst Ende Oktober hatten die beiden südostasiatischen Nachbarländer unter Vermittlung der USA ein Abkommen unterzeichnet, das einen langfristigen Frieden sichern sollte. Thailand setzte die Umsetzung des Friedensabkommens vor knapp einen Monat jedoch aus, nachdem laut Armee zwei thailändische Soldaten durch die Explosion einer Landmine nahe der Grenze verletzt worden waren.
Trump kündigt Anruf an
Nun will US-Präsident Donald Trump die neu ausgebrochenen Kämpfe mit einem Telefonat beenden und den von ihm vermittelten Waffenstillstand retten. Er kündigte für diesen Mittwoch "einen Anruf" an, mit dem er den "Krieg zwischen zwei sehr mächtigen Ländern beenden" wolle, sagte Trump auf einer Kundgebung in Pennsylvania am Dienstagabend (Ortszeit) mit Blick auf die beiden südostasiatischen Länder.
