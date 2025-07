Dutzende Tote, Zehntausende Vertriebene: Der Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha ist erneut eskaliert . Was steckt hinter den Kämpfen und wie könnte eine Deeskalation gelingen? Der Südostasien-Experte Marco Bünte ordnet den aktuellen Konflikt bei ZDFheute live ein. Sehen Sie das Gespräch oben in voller Länge oder finden Sie hier einen Überblick mit seinen Erklärungen zu wichtigen Fragen rund um die Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern.

Worum geht es im Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha?

Es drehe sich um das Tempelgebiet von Preah Vihear, das in einer Karte 1907 Kambodscha zugeschlagen wurde. Thailand habe diesen Grenzverlauf aber nie akzeptiert. "Das ist der eigentliche Streitpunkt in diesem Grenzkonflikt." Thailand sei als einzige Nation in Südostasien nie kolonialisiert worden und reagiere bei Grenzverläufen "sehr dünnhäutig".