Vietnam: Touristenboot in Halong-Bucht gekentert - 27 Tote

Rettungskräfte an der Unglücksstelle in der Halong-Bucht.

In Vietnam ist ein Touristenboot mit 53 Menschen an Bord gekentert. Das Unglück ereignete sich am Samstag in der berühmten Halong-Bucht. Dabei starben nach Angaben vietnamesischer Medien mindestens 27 Menschen. Weitere Insassen werden demnach noch vermisst. Insgesamt seien zwölf Menschen in Sicherheit gebracht worden.