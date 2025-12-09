Noch im Oktober Waffenruhe unterzeichnet:Thailand und Kambodscha: Grenzkonflikt flammt wieder auf
Die erneut ausgebrochenen Kämpfe an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha dauern an. Die Länder weisen sich gegenseitig die Schuld zu und beharren auf ihrer Souveränität.
Die Kämpfe zwischen Kambodscha und Thailand an ihrer umstrittenen Grenze sind erneut eskaliert. Das kambodschanische Verteidigungsministerium teilte mit, seit Montag seien sieben Zivilisten getötet und 20 weitere verletzt worden.
Thailändischen Angaben zufolge starben zwei Soldaten, 29 Menschen wurden verletzt. Die Angaben aus Phnom Penh und aus Bangkok ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die beiden südostasiatischen Länder machten sich gegenseitig für den Beginn der neuen Zusammenstöße am Montag verantwortlich.
Sie kündigten jeweils an, bei der Verteidigung ihrer Souveränität nicht nachgeben zu wollen. Damit ist unklar, ob ein von US-Präsident Donald Trump im Juli vermittelter brüchiger Waffenstillstand noch zu retten ist.
Thailand und Kambodscha weisen sich gegenseitig Schuld zu
Der einflussreiche frühere kambodschanische Staatschef Hun Sen sagte, sein Land habe 24 Stunden gewartet, um einen Waffenstillstand einzuhalten, bevor es über Nacht Gegenangriffe auf thailändische Streitkräfte gestartet habe. Auf Facebook schrieb er:
Ein Fokus darauf, wo Thailand auf dem Vormarsch sei, werde es ermöglichen, "feindliche Truppen durch Gegenangriffe zu schwächen und zu zerstören", so der Ex-Ministerpräsident.
Ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums entgegnete, dass es sich um einen notwendigen Schritt zur Selbstverteidigung handle. Konteradmiral Surasant Kongsiri sagte: "Daher müssen die notwendigen militärischen Maßnahmen ergriffen werden".
Waffenstillstand brüchig
Noch Ende Oktober hatten Thailand und Kambodscha nach schweren Kämpfen ein Waffenruheabkommen unterzeichnet. US-Präsident Trump und der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim hatten zwischen den Nachbarländern vermittelt.
Doch bereits Mitte November hatte Thailand die Umsetzung des Abkommens ausgesetzt, nachdem ein Soldat durch eine Landmine verstümmelt worden war.
Auswärtiges Amt warnt vor Reisen ins Grenzgebiet
Das Auswärtige Amt warnt weiter vor Reisen in das unmittelbare Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha und rät auch von Reisen in Provinzen in Grenznähe ab. Touristen wird geraten, sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts einzutragen.
Die Grenzübergänge auf dem Landweg blieben geschlossen, der internationale Flugverkehr zwischen Thailand und Kambodscha sei aber nicht eingeschränkt, so das Auswärtige Amt.
