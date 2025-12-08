Thailand und Kambodscha: Erneute Kämpfe im Grenzgebiet

Neuer Gewaltausbruch:Thailand fliegt Luftangriffe im Grenzgebiet zu Kambodscha
Erst im Oktober hatten Thailand und Kambodscha ein Friedensabkommen unterzeichnet. Nun kam es im Grenzgebiet zu neuen Kämpfen. Thailand flog Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland.
Keine zwei Monate nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens eskaliert erneut die Spannung in der Grenzregion von Thailand und Kambodscha. Am Montagmorgen flog das thailändische Militär Luftangriffe im Grenzgebiet unter anderem in der Nähe des Hindu-Tempels Prasat Preah Vihear, der von beiden südostasiatischen Ländern beansprucht wird.
In Thailand sollten mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden. Auch auf der kambodschanischen Seite sollten die Bewohner mehrerer grenznaher Dörfer evakuiert werden, gab das kambodschanische Informationsministerium bekannt.
Thailand und Kambodscha weisen sich gegenseitig Schuld zu
Der Beschuss aus der Luft sei erfolgt als Vergeltungsschlag auf Angriffe kambodschanischer Truppen im Grenzgebiet Chong An Ma am frühen Morgen, bei denen ein thailändischer Soldat getötet worden sei, teilte Thailands Armeesprecher Winthai Suvaree thailändischen Medien mit.
Kambodscha habe zuerst militärische und zivile Ziele in Thailand mit Granaten und Raketen beschossen, mehrere weitere Soldaten seien verletzt worden. Das Feuergefecht habe etwa 20 Minuten gedauert.
Das kambodschanische Verteidigungsministerium teilte hingegen mit, das thailändische Militär habe seine Streitkräfte im Morgengrauen an zwei Orten angegriffen. Dem seien tagelange Provokationen vorausgegangen.
Die Ministeriumssprecherin Maly Socheata teilte mit, die Streitkräfte ihres Landes hätten während der ersten Angriffe nicht reagiert. "Kambodscha fordert Thailand auf, alle feindlichen Aktivitäten sofort einzustellen, die den Frieden und die Stabilität in der Region bedrohen", sagte sie.
Malaysischer Präsident mahnt Zurückhaltung an
Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. "Wir fordern beide Seiten dringend auf, maximale Zurückhaltung zu üben", erklärte Anwar, der derzeit den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes Asean innehat, auf der Plattform X.
Auch der einflussreiche frühere Ministerpräsident Kambodschas, Hun Sen, mahnte die eigenen Streitkräfte zur Zurückhaltung gegenüber der "Aggression" des thailändischen Militärs. In einem Facebook-Beitrag schrieb der Vater des amtierenden Ministerpräsidenten Hun Manet jedoch auch: "Die rote Linie für eine Reaktion ist bereits festgelegt worden."
Streit um verletzte Waffenruhe
Thailand und Kambodscha hatten sich zuvor gegenseitig beschuldigt, eine im Oktober unterzeichnete Waffenruhe verletzt zu haben. Thailand hatte jedoch Mitte November die Umsetzung des Abkommens ausgesetzt, nachdem ein Soldat durch eine Landmine verletzt worden war. US-Präsident Donald Trump und der malaysische Ministerpräsident hatten die Waffenruhe vermittelt.
Der Streit war im Juli zu einem fünftägigen Grenzkonflikt eskaliert. Dabei wurden mindestens 48 Menschen getötet und schätzungsweise 300.000 vorübergehend vertrieben.
Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert um die Souveränität an nicht markierten Punkten entlang ihrer 817 Kilometer langen Landgrenze. Diese wurde 1907 von Frankreich kartiert, als es Kambodscha als Kolonie beherrschte. Die Spannungen führten wiederholt zu Gefechten, wie etwa zu einem wochenlangen Artilleriebeschuss im Jahr 2011.
Mehr zu Thailand und Kambodscha
Einigung in Malaysia:Thailand und Kambodscha: Waffenruhe in Kraftmit Video0:21
Trotz Verhandlungen:Erneute Kämpfe zwischen Thailand und Kambodschamit Video0:16
Konflikt in Grenzregion:Thailand und Kambodscha: Tote bei Kämpfen
Kambodscha und Thailand:Tödlicher Grenzstreit um Weltkulturerbevon Nils Metzger