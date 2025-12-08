Thailand und Kambodscha: Erneute Kämpfe im Grenzgebiet

Erst im Oktober hatten Thailand und Kambodscha ein Friedensabkommen unterzeichnet. Nun kam es im Grenzgebiet zu neuen Kämpfen. Thailand flog Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland.

Thailand hat im Grenzkonflikt mit Kambodscha Luftangriffe auf Militäranlagen geflogen. Laut Armeesprecher seien diese eine Reaktion auf Schüsse durch kambodschanische Soldaten. 08.12.2025 | 0:21 min

Keine zwei Monate nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens eskaliert erneut die Spannung in der Grenzregion von Thailand und Kambodscha. Am Montagmorgen flog das thailändische Militär Luftangriffe im Grenzgebiet unter anderem in der Nähe des Hindu-Tempels Prasat Preah Vihear, der von beiden südostasiatischen Ländern beansprucht wird.

In Thailand sollten mehr als 385.000 Zivilisten aus vier Grenzbezirken in Sicherheit gebracht werden. Auch auf der kambodschanischen Seite sollten die Bewohner mehrerer grenznaher Dörfer evakuiert werden, gab das kambodschanische Informationsministerium bekannt.

Seit Jahren streiten Thailand und Kambodscha über die Grenzziehung zwischen den beiden Ländern. Im Juli kam es zu schweren Kämpfen im Grenzgebiet mit mindestens 16 Todesopfern. 26.07.2025 | 2:17 min

Thailand und Kambodscha weisen sich gegenseitig Schuld zu

Der Beschuss aus der Luft sei erfolgt als Vergeltungsschlag auf Angriffe kambodschanischer Truppen im Grenzgebiet Chong An Ma am frühen Morgen, bei denen ein thailändischer Soldat getötet worden sei, teilte Thailands Armeesprecher Winthai Suvaree thailändischen Medien mit.

Kambodscha habe zuerst militärische und zivile Ziele in Thailand mit Granaten und Raketen beschossen, mehrere weitere Soldaten seien verletzt worden. Das Feuergefecht habe etwa 20 Minuten gedauert.

Was steckt hinter den Kämpfen zwischen Kambodscha und Thailand? Könnte die Lage eskalieren? Wer könnte mäßigen? Der Südostasien-Experte Marco Bünte ordnet den Konflikt ein. 26.07.2025 | 10:26 min

Das kambodschanische Verteidigungsministerium teilte hingegen mit, das thailändische Militär habe seine Streitkräfte im Morgengrauen an zwei Orten angegriffen. Dem seien tagelange Provokationen vorausgegangen.

Die Ministeriumssprecherin Maly Socheata teilte mit, die Streitkräfte ihres Landes hätten während der ersten Angriffe nicht reagiert. "Kambodscha fordert Thailand auf, alle feindlichen Aktivitäten sofort einzustellen, die den Frieden und die Stabilität in der Region bedrohen", sagte sie.

Kambodschanische Dorfbewohner brachten sich mit Motorwagen und Traktoren in Sicherheit. Quelle: AP

Malaysischer Präsident mahnt Zurückhaltung an

Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. "Wir fordern beide Seiten dringend auf, maximale Zurückhaltung zu üben", erklärte Anwar, der derzeit den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes Asean innehat, auf der Plattform X.

Unsere Region kann es sich nicht leisten, dass langjährige Konflikte in einen Kreislauf der Konfrontation abgleiten. „ Anwar Ibrahim, Ministerpräsident Malaysias

Thailand und Kambodscha haben sich Ende Juli auf eine Waffenruhe geeinigt. Das teilte der malaysische Ministerpräsident mit, der nach Eskalationen im Grenzkonflikt vermittelt hatte. 28.07.2025 | 0:21 min

Auch der einflussreiche frühere Ministerpräsident Kambodschas, Hun Sen, mahnte die eigenen Streitkräfte zur Zurückhaltung gegenüber der "Aggression" des thailändischen Militärs. In einem Facebook-Beitrag schrieb der Vater des amtierenden Ministerpräsidenten Hun Manet jedoch auch: "Die rote Linie für eine Reaktion ist bereits festgelegt worden."

Streit um verletzte Waffenruhe

Thailand und Kambodscha hatten sich zuvor gegenseitig beschuldigt, eine im Oktober unterzeichnete Waffenruhe verletzt zu haben. Thailand hatte jedoch Mitte November die Umsetzung des Abkommens ausgesetzt, nachdem ein Soldat durch eine Landmine verletzt worden war. US-Präsident Donald Trump und der malaysische Ministerpräsident hatten die Waffenruhe vermittelt.

Ende Juli hatten sich Thailand und Kambodscha auf einen Waffenstillstand geeinigt. Im Oktober folgte ein Friedensabkommen - im Beisein von US-Präsident Donald Trump. 26.10.2025 | 0:29 min

Der Streit war im Juli zu einem fünftägigen Grenzkonflikt eskaliert. Dabei wurden mindestens 48 Menschen getötet und schätzungsweise 300.000 vorübergehend vertrieben.

Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert um die Souveränität an nicht markierten Punkten entlang ihrer 817 Kilometer langen Landgrenze. Diese wurde 1907 von Frankreich kartiert, als es Kambodscha als Kolonie beherrschte. Die Spannungen führten wiederholt zu Gefechten, wie etwa zu einem wochenlangen Artilleriebeschuss im Jahr 2011.

Quelle: Reuters, AP, dpa