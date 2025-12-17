Grundsicherung: Kabinett mit neuer Regelung des Bürgergelds

Mit der Reform des Bürgergelds (jetzt "Grundsicherung") greifen Sanktionen früher, wenn ein Arbeitsloser nicht mitwirkt bei der Arbeitsvermittlung. Ein Überblick:



Pflichtverletzung: Wer eine zumutbare Arbeit nicht antritt, eine Maßnahme zur Eingliederung abbricht oder sich nicht ausreichend um eine neue Stelle bemüht, dem wird die Leistung um 30 Prozent für drei Monate gekürzt. Bislang gilt eine schrittweise Kürzung von zehn, 20 und 30 Prozent. Die Minderung wird aufgehoben, sobald die Person wieder mitwirkt.

Terminversäumnisse : Ab dem zweiten Terminversäumnis wird eine Leistungsminderung von 30 Prozent für einen Monat verhängt. Wer dreimal in Folge einen Termin verpasst, gilt als nicht erreichbar. Zunächst wird dann der Regelbedarf nicht mehr ausgezahlt, aber die Mietkosten für einen Monat weiter direkt an den Vermieter. Meldet sich die Person in diesem Monat nicht, entfallen Leistungsanspruch und Mietzahlungen komplett. Damit wird die Akte geschlossen. Wer erneut Leistungen beanspruchen will, muss einen neuen Antrag stellen. Meldet sich die Person vor der Einstellung der Mietzahlungen, wird der Regelbedarf nachträglich ausgezahlt, allerdings vermindert.

Arbeitsverweigerung: Personen, die eine zumutbare Arbeit ablehnen, durch die sie ihre Hilfebedürftigkeit beenden könnten, kann der Regelbedarf für maximal zwei Monate entzogen werden. Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden in diesem Fall jedoch weiter direkt an den Vermieter gezahlt.

Persönliche Anhörung: Während eine schriftliche Anhörung vor jeder Sanktion verpflichtend ist, soll in bestimmten Fällen zusätzlich die "Gelegenheit" zu einer persönlichen Anhörung gegeben werden. Dies gilt für alle Betroffenen vor einem Leistungsentzug nach dem dritten Meldeversäumnis sowie generell bei psychischen Erkrankungen oder wenn sich jemand schriftlich nicht äußern kann. (Quelle: Reuters)