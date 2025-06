Lungenkrebs-Früherkennung für Raucher soll kommen

Wer kann die Lungenkrebs-Früherkennung nutzen?

Wie viele Menschen betrifft das?

Was sind die Vorteile?

"Wir wissen aus Studien, dass man durch die Früherkennung 20 Prozent der Krebstodesfälle in dieser Zielgruppe vermeiden könnte", sagt Sauerland. Wenn alle zur Früherkennung gehen würden, könnten dem Arzt zufolge in Deutschland bis zu 1.000 Krebstodesfälle pro Jahr verhindert werden.

Ohne eine Früherkennung wird Lungenkrebs in drei Viertel der Fälle erst in einem fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Die Prognose ist dann in der Regel schlecht. "In den folgenden fünf Jahren sterben rund 80 Prozent dieser Menschen."