  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Führerschein: Weniger Prüfungsfragen, Eltern als Fahrlehrer

Exklusiv

Reformpläne von Minister Schnieder:Führerschein: Weniger Prüfungsfragen, Eltern als Fahrlehrer

von Christiane Hübscher, Dominik Rzepka

|

Der Führerschein soll günstiger werden, die Prüfungen kürzer und einfacher. Das plant Verkehrsminister Schnieder nach ZDF-Informationen. Folgende Punkte könnten sich ändern.

Ein Führerschein und ein Autoschlüssel liegt auf dem Tisch.

Im Video: Was sich bei der Führerschein-Prüfung ändern soll.

11.02.2026 | 2:37 min

Bund und Länder haben sich in einer Arbeitsgruppe auf eine Reform der Fahrschulausbildung geeinigt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will die Pläne um 13 Uhr vorstellen.

ZDFheute liegt das Eckpunkte-Papier vorab vor. Hier das Wichtigste zur Führerscheinklasse B (Pkw-Führerschein):

  • Die Prüfungszeit der Fahrprüfung soll reduziert werden
  • Künftig muss sie für die Klasse B mindestens 25 Minuten betragen

Insgesamt heißt es in dem Entwurf, auch in Bezug auf andere Klassen:

Die Prüfungsdauer insgesamt sollte für die Führerscheinklassen A und B nicht länger als 40 Minuten und bei den übrigen nicht mehr als 70 Minuten sein.

Eckpunktepapier Reform Führerschein

Führerschein-Theorieprüfung (Illustration)

Beim Führerschein scheitern weiter viele an Theorie- und Praxisprüfung. Verkehrsminister Schnieder will mit einer Reform die Kosten senken und Bestehensquoten verbessern.

11.02.2026 | 0:24 min

Weniger Fragen in der Theorieprüfung

Außerdem soll der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung der Klasse B um etwa 30 Prozent reduziert werden. Statt 1.169 Fragen sollen es künftig etwa 840 sein.

Wie unterrichtet wird - ob in Präsenz oder digital - darf künftig die Fahrschule selbst entscheiden. Die Theorieausbildung kann künftig also auch komplett digital stattfinden, Fahrschulen müssen keine Unterrichtsräume und Lehrmittel mehr vorhalten.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

Die geplante Reform der Fahrschulausbildung kann wohl 2027 in Kraft treten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder rät aber davon ab, mit dem Führerscheinerwerb zu warten.

20.12.2025 | 0:29 min

Eltern dürfen Fahrstunden geben

Reduziert werden soll auch die Anzahl der sogenannten Sonderfahrten, also zum Beispiel Autobahnfahrten oder Fahrten im Dunkeln. Künftig ist für die meisten Klassen nur noch jeweils eine Sonderfahrt vorgesehen. Die Sonderfahrten dürfen nicht auf dem Simulator durchgeführt werden.

Außerdem soll ein Teil der praktischen Fahrausbildung auch durch Laien möglich werden. Das Eckpunktepapier spricht von "Personen mit einem besonderen Näheverhältnis zum Bewerber", zum Beispiel durch die Eltern. Die Laienausbildung nach dem österreichischen Modell wird also ermöglicht.

Hohe Kosten für den Führerschein

Minister Schnieder plant auch, die Kosten des Führerscheins transparenter zu machen. Fahrschulen müssen künftig alle drei Monate ihre Preise einheitlich an das Verkehrsministerium melden. Vergleichsportale können die Daten abrufen und verbrauchergerecht veröffentlichen.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 11.02.2026 ab 12:00 Uhr und ZDFheute Xpress um 11:58 Uhr in dem Beitrag "TÜV kritisiert hohe Kosten" und um 12:16 Uhr in dem Beitrag "Durchfallquote weiterhin hoch".
Thema
Patrick Schnieder

Mehr zum Thema

  1. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) spricht bei der Vorstellung der neuen Bahn-Strategie.

    Reform der Fahrausbildung geplant:Verkehrsminister: Nicht mit Führerschein warten

    mit Video0:29
  2. Führerschein

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Führerschein läuft ab: Umtauschpflicht

    von Timm Kruse
    Video2:46
  3. Ein Führerschein und ein Autoschlüssel liegt auf dem Tisch.

    Straßenverkehrsgesetz im Bundestag:Was Schwarz-Rot beim digitalen Führerschein plant

    von Jan Henrich
    mit Video2:46
  4. Radarkontrolle

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Punkte gegen Geld: Minister plant Maßnahmen

    von Christopher Heinze
    Video2:32