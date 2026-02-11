Führerschein: Weniger Prüfungsfragen, Eltern als Fahrlehrer

Der Führerschein soll günstiger werden, die Prüfungen kürzer und einfacher. Das plant Verkehrsminister Schnieder nach ZDF-Informationen. Folgende Punkte könnten sich ändern.

Im Video: Was sich bei der Führerschein-Prüfung ändern soll. 11.02.2026 | 2:37 min

Bund und Länder haben sich in einer Arbeitsgruppe auf eine Reform der Fahrschulausbildung geeinigt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will die Pläne um 13 Uhr vorstellen.

ZDFheute liegt das Eckpunkte-Papier vorab vor. Hier das Wichtigste zur Führerscheinklasse B (Pkw-Führerschein):

Die Prüfungszeit der Fahrprüfung soll reduziert werden

Künftig muss sie für die Klasse B mindestens 25 Minuten betragen

Insgesamt heißt es in dem Entwurf, auch in Bezug auf andere Klassen:

Die Prüfungsdauer insgesamt sollte für die Führerscheinklassen A und B nicht länger als 40 Minuten und bei den übrigen nicht mehr als 70 Minuten sein. „ Eckpunktepapier Reform Führerschein

Beim Führerschein scheitern weiter viele an Theorie- und Praxisprüfung. Verkehrsminister Schnieder will mit einer Reform die Kosten senken und Bestehensquoten verbessern. 11.02.2026 | 0:24 min

Weniger Fragen in der Theorieprüfung

Außerdem soll der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung der Klasse B um etwa 30 Prozent reduziert werden. Statt 1.169 Fragen sollen es künftig etwa 840 sein.

Wie unterrichtet wird - ob in Präsenz oder digital - darf künftig die Fahrschule selbst entscheiden. Die Theorieausbildung kann künftig also auch komplett digital stattfinden, Fahrschulen müssen keine Unterrichtsräume und Lehrmittel mehr vorhalten.

Die geplante Reform der Fahrschulausbildung kann wohl 2027 in Kraft treten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder rät aber davon ab, mit dem Führerscheinerwerb zu warten. 20.12.2025 | 0:29 min

Eltern dürfen Fahrstunden geben

Reduziert werden soll auch die Anzahl der sogenannten Sonderfahrten, also zum Beispiel Autobahnfahrten oder Fahrten im Dunkeln. Künftig ist für die meisten Klassen nur noch jeweils eine Sonderfahrt vorgesehen. Die Sonderfahrten dürfen nicht auf dem Simulator durchgeführt werden.

Außerdem soll ein Teil der praktischen Fahrausbildung auch durch Laien möglich werden. Das Eckpunktepapier spricht von "Personen mit einem besonderen Näheverhältnis zum Bewerber", zum Beispiel durch die Eltern. Die Laienausbildung nach dem österreichischen Modell wird also ermöglicht.

Hohe Kosten für den Führerschein