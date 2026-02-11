Reformpläne von Minister Schnieder:Führerschein: Weniger Prüfungsfragen, Eltern als Fahrlehrer
von Christiane Hübscher, Dominik Rzepka
Der Führerschein soll günstiger werden, die Prüfungen kürzer und einfacher. Das plant Verkehrsminister Schnieder nach ZDF-Informationen. Folgende Punkte könnten sich ändern.
Bund und Länder haben sich in einer Arbeitsgruppe auf eine Reform der Fahrschulausbildung geeinigt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will die Pläne um 13 Uhr vorstellen.
ZDFheute liegt das Eckpunkte-Papier vorab vor. Hier das Wichtigste zur Führerscheinklasse B (Pkw-Führerschein):
- Die Prüfungszeit der Fahrprüfung soll reduziert werden
- Künftig muss sie für die Klasse B mindestens 25 Minuten betragen
Insgesamt heißt es in dem Entwurf, auch in Bezug auf andere Klassen:
Weniger Fragen in der Theorieprüfung
Außerdem soll der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung der Klasse B um etwa 30 Prozent reduziert werden. Statt 1.169 Fragen sollen es künftig etwa 840 sein.
Wie unterrichtet wird - ob in Präsenz oder digital - darf künftig die Fahrschule selbst entscheiden. Die Theorieausbildung kann künftig also auch komplett digital stattfinden, Fahrschulen müssen keine Unterrichtsräume und Lehrmittel mehr vorhalten.
Eltern dürfen Fahrstunden geben
Reduziert werden soll auch die Anzahl der sogenannten Sonderfahrten, also zum Beispiel Autobahnfahrten oder Fahrten im Dunkeln. Künftig ist für die meisten Klassen nur noch jeweils eine Sonderfahrt vorgesehen. Die Sonderfahrten dürfen nicht auf dem Simulator durchgeführt werden.
Außerdem soll ein Teil der praktischen Fahrausbildung auch durch Laien möglich werden. Das Eckpunktepapier spricht von "Personen mit einem besonderen Näheverhältnis zum Bewerber", zum Beispiel durch die Eltern. Die Laienausbildung nach dem österreichischen Modell wird also ermöglicht.
Hohe Kosten für den Führerschein
Minister Schnieder plant auch, die Kosten des Führerscheins transparenter zu machen. Fahrschulen müssen künftig alle drei Monate ihre Preise einheitlich an das Verkehrsministerium melden. Vergleichsportale können die Daten abrufen und verbrauchergerecht veröffentlichen.
