  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Überweisungen, Einreise, E-Akte: Das ändert sich im Oktober

Überweisungen, Einreise, E-Akte:Das ändert sich im Oktober

|

Im Oktober gibt es viele Änderungen in Sachen Software: Von Banküberweisungen über das Support-Aus für Windows 10 bis hin zur E-Akte für Patienten. Und die Winterzeit beginnt.

Ein Mann, der vor seinem Laptop sitzt, hält eine Kreditkarte in der Hand.

Überweisungen sollen ab Oktober in Sekundenschnelle durchgeführt werden. (Symbolfoto)

Quelle: imago/Panthermedia

Mehrere Neuerungen für Bankkunden und das Aus des Windows-10-Supports bringt der Oktober. Ein Überblick über Neuerungen.

Echtzeitüberweisungen im Euro-Raum

Wer innerhalb des Euro-Raums Geld überweist, kann das ab dem 9. Oktober flächendeckend bei allen Banken in Echtzeit tun - und das zu jeder Zeit.

Bereits seit dem 9. Januar 2025 müssen laut der entsprechenden EU-Verordnung alle Banken solche Echtzeitüberweisungen empfangen können. Sie dürfen zudem nicht teurer sein als andere Überweisungen.

In einer App der Sparkasse ist die Option "Geld senden" zu sehen.

Per Smartphone Geld überweisen? Europäische Banken wollen das Zahlungssystem Wero weiter ausbauen.

06.09.2025 | 1:39 min

Mehr Sicherheit für Bankkunden bei Überweisungen

Der Schutz für Verbraucher vor betrügerischen oder fehlerhaften Überweisungen verbessert sich: Banken müssen künftig bei Überweisungen im Euro-Raum vor der Freigabe prüfen, ob der Empfängername und die eingegebene IBAN mit den Daten des Zielkontos übereinstimmen.

Der Zahlende wird binnen Sekunden über das Ergebnis des Checks informiert und kann auf dieser Basis entscheiden, ob er das Geld transferiert oder nicht. Die Banken müssen die entsprechenden EU-Vorgaben ab dem 9. Oktober umsetzen.

Windows-10-Support endet

Am 14. Oktober schickt Microsoft das bisher populärste PC-Betriebssystem der Welt - Windows 10 - in den Ruhestand. Das bedeutet, dass es keine kostenlosen Updates mehr für Windows 10 geben wird, mit denen neu entdeckte Schwachstellen ausgebügelt werden.

Mit dem Support-Ende riskieren Nutzer dann, Opfer unentdeckter und nicht behobener Sicherheitslücken zu werden, wenn sie vorher nichts unternehmen.

USA, Redmond: Microsoft Executive Vice President Terry Myerson präsentiert im Januar 2015 das damals noch taufrische Windows 10

Microsoft beendet den Support für Windows 10 - Sicherheitslücken werden dann nicht mehr geschlossen. Worauf es beim Systemwechsel ankommt, erklärt Sven Rieken.

22.09.2025 | 2:33 min

Upgrade-Verweigerer verfügen aber noch über eine weitere Alternative, die sich Microsoft gut bezahlen lässt: Der Konzern bietet privaten Anwendern und gewerblichen Nutzern ein weiteres Jahr sogenannte Extended Security Updates (ESU) für 30 US-Dollar (rund 27 Euro) an.

Statt Stempel: Neues elektronisches Einreisesystem

Die EU will am 12. Oktober ihr neues elektronisches Grenzsystem starten. Das derzeitige System des Passstempels soll ersetzt werden. Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern sollen ab diesem Datum umfassend digital erfasst werden.

Das heißt, dass biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder bereitgestellt werden müssen. Für die Einführung ist eine Übergangsphase von sechs Monaten vorgesehen.

Elektronische Patientenakte wird Pflicht für Ärzte

Ärztinnen und Ärzte sind ab Oktober verpflichtet, die elektronische Patientenakte (ePa) zu nutzen und neue Diagnosen und Befunde in der E-Akte abzulegen. Die ePA soll etwa den Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Arztpraxen oder mit Apotheken erleichtern.

Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte "ePA".

Der Hausärzteverband hat die Krankenkassen aufgefordert, besser über die elektronische Patientenakte aufzuklären.

22.07.2025 | 1:22 min

Uhr-Umstellung auf Winterzeit

Den Menschen in Deutschland wird gefühlt wieder eine Stunde geschenkt, und zwar bei der Umstellung auf die Winterzeit am 26. Oktober. Dann werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr früh zurückgestellt.

Heckenschnitt wieder erlaubt

Gartenbesitzer dürfen Hecken, Büsche und andere Gehölze ab dem 1. Oktober wieder radikal stutzen oder entfernen. Dann endet die seit Anfang März laufende Schonzeit, die dem Schutz von nistenden Vögeln und anderen Tieren dient.

Heckenschnitt

Für einen Heckenschnitt gelten Regeln, die bei Verstoß teuer werden können.

12.03.2024 | 1:46 min

Quelle: dpa

Aktuelle Nachrichten

  1. Erdkugel

    Nasa-Studie:Die Erde reflektiert immer weniger Sonnenlicht

    mit Video
  2. Ein Mann, der vor seinem Laptop sitzt, hält eine Kreditkarte in der Hand.

    Überweisungen, Einreise, E-Akte:Das ändert sich im Oktober

    mit Video
  3. Die Simpsons

    Kult-Zeichentrickfamilie:Die Simpsons kehren in die Kinos zurück

  4. Schul-Einsturz in Indonesien

    Unglück in Indonesien:Tote nach Einsturz einer Schule auf Java

    mit Video
  5. Frankfurt am Main: Flugzeuge der Lufthansa am Flughafen Frankfurt

    Mehrheit bei Urabstimmung :Lufthansa-Piloten stimmen für Streik

    mit Video
  6. Das "Schwarzbuch" des Bundes der Steuerzahler

    Schwarzbuch 2025/26:Steuerzahlerbund prangert Verschwendung von Geldern an

  7. Gelbe Opel Manta auf einem Oldtimer-Treffen

    Kultauto wird 55 Jahre alt:Warum der Opel Manta mehr als ein Klischee ist

    von Cengiz Ünal
    mit Video
  8. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine