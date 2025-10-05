Zeitumstellung:Wann wie an der Uhr zu drehen ist
Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht - wenn auf Winterzeit oder Sommerzeit umgestellt wird. Woher das kommt, wann es wieder soweit ist und wie man sich die Richtung merken kann.
Wann wird die Zeit umgestellt?
Die Winterzeit ist die eigentliche "Normalzeit", auf die die Uhr am jeweils letzten Sonntag im Oktober zurückgestellt wird. Dann ist der Tag eine Stunde länger, weil um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt wird. In diesem Jahr ist das am 26. Oktober der Fall. In den kommenden drei Jahren steht die Umstellung auf Winterzeit an folgenden Daten an:
- 25. Oktober 2026
- 30. Oktober 2027
- 29. Oktober 2028
Am jeweils letzten Sonntag im März wird in Deutschland von Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt. Die Uhr wird dabei nachts um 2 Uhr eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Dieses sind die Daten für die kommenden drei Jahre:
- 29. März 2026
- 28. März 2027
- 26. März 2028
Welche Eselsbrücke zum Merken gibt es?
Viele Menschen sind unsicher, wann sie wie an der Uhr drehen müssen. Helfen kann eine Eselsbrücke, die Straßencafé-Faustregel: Im Sommer stellen Straßencafés ihre Stühle vor das Lokal - auch die Uhr wird eine Stunde vorgestellt. Im Winter stellen die Cafés die Stühle zurück, so wie Uhrenbesitzer ihre Zeitmesser.
Was bedeutet die Zeitumstellung für Technik?
Rein technisch ist der Zeitwechsel unproblematisch. Taktgeber für die Zeit sind in Deutschland die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Über Sender werden die Signale übertragen, durch die sich die Funkuhren automatisch an die Zeitumstellung anpassen.
Wieso wird die Uhr umgestellt?
Ab 1916 führte das Kaiserreich eine Sommerzeit ein, um das Tageslicht in Landwirtschaft und Rüstungsindustrie besser nutzen zu können. Drei Jahre lang stellte Deutschland die Uhren von Ende März bis Ende September eine Stunde vor. 1919 wurde diese Maßnahme wieder rückgängig gemacht. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Sommerzeit 1940 wieder eingeführt.
Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1949 gab es verschiedene Regelungen. 1947 wurde nicht nur um eine Stunde auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt, sondern im Mai sogar um eine weitere Stunde - auf die Mitteleuropäische Hochsommerzeit (MEHSZ). Letztere wurde im Juni wieder beendet, im Oktober wurde dann wieder auf Winterzeit zurückgestellt. Doch dies war ein einmaliges Experiment.
Zwischen 1950 bis 1979 drehte Deutschland nicht an den Uhren. Doch schließlich veränderte die Ölkrise erneut den Takt: Durch eine bessere Nutzung des Tageslichts sollte Energie gespart werden. Weil Frankreich und andere europäische Staaten vorgeprescht waren, wurde am 6. April 1980 in beiden deutschen Staaten erneut die Sommerzeit eingeführt.
Bis 1996 wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der EU vereinheitlicht. Seitdem stellt auch Deutschland die Uhren von Ende März bis Ende Oktober um.
Seit Jahren zeigen Umfragen, dass die Zeitumstellung in vielen europäischen Ländern sehr unbeliebt ist. In einer Online-Umfrage der EU sprachen sich 2018 84 Prozent der rund 4,6 Millionen Teilnehmer, darunter drei Millionen Deutsche, für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus.
Als Konsequenz schlug die EU-Kommission vor, die Zeitumstellung in Europa zu beenden und den Mitgliedstaaten die Entscheidung zu überlassen, ob sie dauerhaft die Winter- oder die Sommerzeit haben möchten. Das Europaparlament sprach sich dafür aus, die Umstellung 2021 abzuschaffen - was aber ohne Konsequenzen blieb. Es gibt im Kreis der EU-Staaten keine einheitliche Position, welche Zeit künftig gelten soll. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen könnte aber neue Hindernisse für Wirtschaft, Verkehr und grenzüberschreitenden Alltag bedeuten.
Seit wann richten wir uns nach der Uhr?
Dass Uhren den Lebensrhythmus bestimmen und Arbeitszeit und Freizeit definieren, ist historisch ziemlich neu. Bis weit ins 19. Jahrhundert richteten sich Bauern, Arbeiter und Handwerker nach Sonnenstand, Klima, Wachstumsperioden der Natur oder nach der anfallenden Arbeit: Sie verrichteten ihr "Tagwerk" oder bestellten ihren "Morgen" Land.
Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte zudem jeder Ort seine eigene Zeit, die sich am Stand der Sonne orientierte. Uhren an Kirchtürmen und kommunalen Glockentürmen gaben den Zeitrhythmus für die unmittelbare Umgebung vor. Die Hauptstädte der deutschen Staaten beanspruchten, den Takt für ihr Herrschaftsgebiet vorzugeben.
Aber mit dem Ausbau des europaweiten Eisenbahnnetzes wurde eine einheitliche Zeitrechnung immer wichtiger. Eine globale Vereinheitlichung wurde erstmals 1884 angestrebt, als in Washington die Einteilung der Welt in 24 Zeitzonen beschlossen wurde.
Für das Deutsche Reich trat am 1. April 1893 ein von Kaiser Wilhelm II. unterzeichnetes Gesetz in Kraft, mit dem die "mittlere Sonnenzeit des fünfzehnten Längengrades östlich von Greenwich" im gesamten Reich zur einzig gültigen Uhrzeit bestimmt wurde - heute ist sie als Mitteleuropäische Zeit bekannt.
Soziale Schlafapnoe:Wie das Wochenende unseren Schlaf beeinflusst
Mehr zum Thema Schlaf
Schlaf-Tipps im Check:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?von Cornelia Petereitmit Video
Gefährliche Atemaussetzer:Schlafapnoe erkennen und behandelnvon Bianca Kochmit Video
Das richtige Kopfkissen finden:Guter Schlaf dank passendem Kopfkissenvon Alexandra Tietemit Video
Entspannt in den Urlaub:Jetlag: Den Biorhythmus in Balance bringenvon Victoria Kerbermit Video
Weitere Ratgeber-Themen
- FAQ
Hilfe bei hohen Energiepreisen:Heizkosten: Welche Zuschüsse es für wen gibtvon Cornelia Petereitmit Video
Clever Urlaub planen:So können Sie die Feiertage 2026 gut nutzenvon Johanna Münchmit Video
Kastanien, Pfützen und Co.:Gesundheitsgefahren für Hunde im Herbstvon Sophie Petersenmit Video
Kräuter länger frisch halten:Basilikum aus dem Supermarkt richtig pflegenvon Jenna Busannymit Video