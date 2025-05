Viruserkrankung bei Kindern : Hochansteckend: Hand-Mund-Fuß-Krankheit

von Bianca Koch 26.05.2025 | 06:11 |

Plötzlich Fieber und juckende Bläschen im Mund, an Händen und Füßen, so zeigt sich eine Kinderkrankheit, die regelmäßig in Krippen und Kitas grassiert. Was Eltern beachten sollten.