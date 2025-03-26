Qualifikation für WM 2026: Argentinien siegt gegen Brasilien

Argentinien siegt im Klassiker gegen Brasilien mit 4:1. Der amtierende Weltmeister hat sich als erste Mannschaft aus Südamerika für die Fußball-WM 2026 qualifiziert.

Argentiniens Giuliano Simeone feiert den vierten Treffer seiner Mannschaft gegen Brasilien. Quelle: dpa

Der amtierende Fußballweltmeister Argentinien hat den Rekordtitelträger Brasilien in der WM-Qualifikation deutlich geschlagen. Das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni gab vor heimischem Publikum im Stadion Monumental in Buenos Aires eine überzeugende Vorstellung und entschied das südamerikanische Prestigeduell gegen die Seleção mit 4:1 für sich.

Der Gastgeber ging bereits in der 4. Minute durch einen Treffer von Julián Álvarez in Führung. In der 12. Minute erhöhte Enzo Fernández zum 2:0. Matheus Cunha verkürzte für die Gäste in der 26. Minute auf 2:1, bevor Alexis Mac Allister in der 37. Minute zum 3:1 traf. Giuliano Simeone erzielte in der 71. Minute schließlich das 4:1 für die argentinische Nationalmannschaft.

Argentinien qualifizierte sich schon vor dem Klassiker

Ein Sieg in Argentinien ist den Brasilianern zuletzt vor 16 Jahren gelungen. Die bis dato letzte Partie zwischen den beiden großen südamerikanischen Mannschaften entschied Argentinien im November 2023 im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro mit 1:0 für sich.

Bei der Begegnung in Buenos Aires mussten beide Teams nun auf ihre jeweiligen Superstars Lionel Messi und Neymar verzichten.

Argentinien hatte sich bereits vor dem Klassiker gegen Brasilien für die Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Durch das 0:0 zwischen Bolivien und Uruguay wenige Stunden vor Anpfiff war die Albiceleste nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die zur WM-Teilnahme berechtigen.

Iran qualifizierte sich wenige Stunden zuvor

Argentinien wird zum 19. Mal in der Verbandsgeschichte bei einer Weltmeisterschaft dabei sein und hat sich seit 1974 für jedes Turnier qualifiziert. 2022 hatten Lionel Messi und Co. das WM-Finale im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen.

Neben Argentinien haben bislang auch Japan und Iran in der Asien-Qualifikation sowie Neuseeland in der Ozeanien-Zone das WM-Ticket geholt. Gesetzt sind bei der 48 Mannschaften umfassenden Endrunde die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.

