Thomas Müller hängt in Vancouver ein Jahr dran

Thomas Müller wird seine Karriere fortsetzen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 will eine weitere Saison für die Vancouver Whitecaps in Kanada spielen.

Auch mit 36 Jahren noch ein Springinsfeld: Thomas Müller. Quelle: action press

Thomas Müller wird sein Kanada-Abenteuer im kommenden Jahr fortsetzen. "Ja - volle Attacke", antwortete der Fußball-Weltmeister von 2014 im "kicker" auf die Frage, ob er definitiv eine zweite Saison bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) spielen wird.

Müller will Meistertitel holen

Am Sonntag steht für den mittlerweile 36 Jahre alten Müller das Viertelfinale der Play-offs gegen Los Angeles FC um den früheren Bundesliga- und Premier-League-Star Heung-Min Son an. "Gegen Los Angeles wird das Stadion mit 55.000 Zuschauern ausverkauft sein", sagte Müller.

Seit einigen Tagen gibt's keine Karten mehr, das muss man im Eishockeyland Kanada erst mal schaffen. „ Thomas Müller

Obwohl Müller mit 35 Titeln bereits deutscher Rekordhalter ist, würde der Ikone vom FC Bayern München der Meistertitel in Nordamerika viel bedeuten.

"Im aktuellen Kontext einen sehr großen, es ist mein Hier und Jetzt", antwortete Müller auf die Frage nach dem Stellenwert eines möglichen Titelgewinns: "Vor allem bin ich in eine neue Liga und ein neues Land gewechselt und hätte dann innerhalb kurzer Zeit eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung miterlebt."

Empfang mit viel Trubel und viel Tradition: Thomas Müller ist bestens gelaunt in Vancouver eingetroffen. Schon am Montag könnte er seinen Einstand bei den Whitecaps geben. 14.08.2025 | 0:42 min

Positive Zwischenbilanz

Müllers Zwischenbilanz mit acht Toren und drei Vorlagen in neun Partien fällt positiv aus. "Folgerichtig kann ich sagen, dass ich hier sehr zufrieden bin und es mir viel Spaß macht", äußerte der Offensivstar, der mittlerweile auch in Vancouver nicht mehr unerkannt durch die Stadt laufen kann: "Aber es ist natürlich deutlich entspannter als in München oder dem Rest von Deutschland."

