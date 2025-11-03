Bester Laune und konzentriert: Der FC Bayern bereitet sich auf die aktuell "schwierigste Aufgabe" im Fußball vor. Trainer Vincent Kompany kann gegen PSG seine Top-Elf aufbieten.

Beim Abschlusstraining des FC Bayern kam auch der Spaß nicht zu kurz. Quelle: Imago

Hinter dem hohen Sichtschutz auf dem Vereinsgelände in München hat Trainer Vincent Kompany beim Abschlusstraining des FC Bayern den Erfolgsplan für das große Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain erarbeitet.

Liga-Erste und Liga-Zweite treffen in Paris aufeinander

Nur die Aufwärmphase von Torjäger Harry Kane und den Teamkollegen war vor dem Flug nach Frankreich wie üblich einsehbar für die Medien und damit auch für PSG. Der Titelverteidiger übte übrigens zeitgleich in Paris auf seinem Trainings-Campus.

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Kompany, der mit Jacke und Wollmütze die Aktionen auf dem Rasen beobachtete, geht nach bislang 15 Siegen in 15 Saisonspielen mit den größten Ambitionen in den Vorrunden-Gipfel zwischen dem Tabellenersten PSG und den Bayern, die Platz zwei belegen.

FC Bayern tritt selbstbewusst bei PSG an

Beide Teams waren mit jeweils drei Siegen in die Ligaphase gestartet.

Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Aber wir wissen, dass das die schwierigste Aufgabe ist, die es im Fußball im Moment gibt. „ Vincent Kompany, Bayern-Trainer

Der 39-Jährige wird am Dienstag (21 Uhr) im Parc des Princes wieder seine Top-Elf aufbieten. Also mit dem am Wochenende beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga ganz oder teilweise geschonten Sturmtrio Kane, Michael Olise und Luis Díaz sowie Dayot Upamecano in der Abwehr und Aleksandar Pavlovic im Mittelfeld.

Der FC Bayern zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Bundesliga-Tabelle: Beim 3:0 gegen Leverkusen konnte der Rekordmeister sogar einige Stammkräfte schonen. 03.11.2025 | 11:21 min

Die Bayern treten in Frankreichs Hauptstadt maximal selbstbewusst an. "Paris ist eine starke Mannschaft. Ich denke, wir können sie trotzdem ärgern", sagte Kapitän Manuel Neuer: "Wir wissen ja, wie wir diese Saison bislang gestaltet haben." Der Torwart bewerte die Chancen mit fifty, fifty".

