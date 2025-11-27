Bayern-Torwart patzt in London:Neuer sieht gegen Arsenal schlecht aus

Der FC Bayern hat nach 18 Spielen wieder einmal eine Niederlage kassiert. Das 1:3 beim FC Arsenal wurde auch durch Torwartfehler ermöglicht.

Jetzt hat es auch den FC Bayern erwischt: Die Münchner unterlagen in der Champions League 1:3 beim FC Arsenal. Es ist die erste Pflichtspielniederlage der Saison für die Bayern. 26.11.2025 | 2:59 min

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht im Spitzenspiel der Champions League erstmals in dieser Saison punktlos vom Feld. Nicht ganz schuldlos daran: Torwart Manuel Neuer. Der hat seine misslungene Rettungsaktion im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal mit Pragmatismus erklärt. "Wenn du zurückliegst, ist es einfach so, dass man ein bisschen mehr Risiko gehen muss", sagte der 39-Jährige nach dem 1:3 (1:1).

Vor dem dritten Gegentreffer war Neuer weit aus seinem Tor, aber nicht an den Ball gekommen. Gegenspieler Gabriel Martinelli hatte freie Bahn und traf ins verwaiste Tor.

Neuer geht beim Patzer "großes Risiko"

Er habe gesehen, dass Arsenal ohnehin zu einer Großchance gekommen wäre, sagte Neuer. Ohne sein Eingreifen wäre Martinelli ins Laufduell mit Joshua Kimmich gekommen. "Ich sag' mal, dass er schneller ist als Jo", äußerte Neuer, der deshalb eine Eins-Gegen-Eins-Situation auf sich zukommen sah. "Das war mir schon klar, ich habe versucht, das vorher zu beseitigen."

Bayerns Offensivspieler Serge Gnabry spricht nach der Niederlage gegen den FC Arsenal im ZDF-Interview mit Reporter Nils Kaben. 27.11.2025 | 0:49 min

Martinelli nahm den Ball perfekt mit und legte ihn am heraneilenden Neuer vorbei. Der erste Kontakt des Brasilianers sowie der Pass zuvor seien entscheidend gewesen, sagte der Bayern-Torwart. "Da komme ich am Ende nicht mehr hin, wobei ich wusste, dass ich großes Risiko gegangen bin." Nach dem Tor knapp eine Viertelstunde vor Schluss war das Spiel entschieden.

Fehler auch schon vor dem 0:1

Auch beim ersten Gegentreffer hatte Neuer nicht glücklich agiert. Jurriën Timber setzte den Ball in der 22. Minute nach einer Ecke per Kopf an Neuers Händen vorbei ins Tor. Der Bayern-Torwart war unmittelbar zuvor aber von dem Niederländer angerempelt worden. Sportvorstand Max Eberl nannte das Verhalten der bei Standardsituationen sehr erfolgreichen Arsenal-Profis "Chaos, und Chaos kannst du nicht verteidigen".

Neuer erklärte: "Er bringt mich natürlich aus der Balance, das ist klar, und dann habe ich eine andere Position, als ich gerne gehabt hätte und komme vorne nicht mehr so hin." Er sei aber kein Torwart, "der sich hinschmeißt". Grundsätzlich müsse man so lange weitermachen, bis der Schiedsrichter pfeift.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.