Der englische Fußball-Verband hat Klub-Weltmeister FC Chelsea wegen Regelverstößen in der Ära Abramowitsch angeklagt. Gleich in 74 Fällen sollen die Londoner gemogelt haben.

Unter Besitzer Roman Abramowitsch soll der FC Chelsea regelmäßig gegen die Regularien verstoßen haben. 74 Punkte umfasst die Anklage des englischen Fußballverbands FA. Quelle: dpa

Der englische Fußballverband (FA) hat Anklage gegen Klubweltmeister FC Chelsea wegen mutmaßlicher Verstöße gegen zahlreiche Vorschriften erhoben. Wie die FA auf ihrer Website mitteilt, geht es um insgesamt 74 Anklagepunkte aus der Amtszeit des ehemaligen Besitzers Roman Abramowitsch.

Der russische Milliardär hatte den Londoner Club im Mai 2022 an ein Konsortium um den US-Unternehmer Todd Boehly verkauft.

Schwerpunkt zwischen 2010 und 2016

Die mutmaßlichen Regelverstöße sollen sich hauptsächlich in den Spielzeiten 2010/11 und 2015/16 ereignet haben und laut der FA im Zusammenhang mit Spielerberatern, Vermittlern und Investitionen Dritter (Third Party Investment) stehen. Nähere Details dazu nannte der Verband zunächst nicht. Der FC Chelsea hat bis zum 19. September 2025 Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

In einer Stellungnahme auf der Klubwebsite betonten die Chelsea-Verantwortlichen, sie hätten die FA und alle zuständigen Aufsichtsbehörden selbst auf potenzielle Regelverstöße aus der Zeit vor der Übernahme aufmerksam gemacht.

FC Chelsea lobt sich: "Beispiellose Transparenz"

"Der Klub hat während dieses Prozesses eine beispiellose Transparenz gezeigt, unter anderem durch die umfassende Offenlegung seiner Unterlagen und historischen Daten", hieß es.

Wir werden weiterhin eng mit der FA zusammenarbeiten, um diese Angelegenheit so schnell wie möglich abzuschließen. „ FC Chelsea

