Russischer Oligarch: Steuertricks mit Luxusyachten?

Wollte der russische Oligarch Abramowitsch in Deutschland Steuern vermeiden, womöglich gar hinterziehen? Es geht auch um die Luxusyacht Eclipse. Abramowitsch lässt dementieren.

Steuerschlupfloch Superyacht? Wurde bei der Luxusyacht "Eclipse" mit Tricks gearbeitet, um Steuern zu sparen? (Archivbild) Quelle: Imago

Mitte der 2000er-Jahre baute die Hamburger Werft Blohm+Voss eine spektakuläre Yacht: die "Eclipse", ein 162,5 Meter langes Schiff, mit eigenem Kino, einer Disco, vier Motorbooten und gleich zwei Hubschrauberlandeplätzen. Auftraggeber war der russische Oligarch Roman Abramowitsch, damals vor allem ein schillernder Superreicher, heute aufgrund seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sanktioniert. Aus Dokumenten geht hervor, dass der Oligarch 2022 seinen "Europa-Trust" mitsamt der Yacht "Eclipse" an seine Kinder übertrug.

Yacht sollte als Unternehmen genutzt werden

Recherchen von ZDF frontal, "Spiegel", "Guardian", der britischen BBC, "The Bureau of Investigative Journalism" und weiteren Medien zeigen nun: Während die Hamburger Schiffsbauer das Schiff konstruierten, entwarfen Manager, Finanzberater und Anwälte im Hintergrund ein kaum weniger kompliziertes Firmenkonstrukt.

Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben. 14.11.2023 | 40:51 min

Das augenscheinliche Ziel: Abramowitsch sollte möglichst wenig Steuern zahlen müssen. Sie entwarfen ein Firmengeflecht, das offenbar eine unternehmerische Nutzung der Schiffe nahelegen sollte, um dadurch Steuervorteile zu bekommen. Die "Eclipse" war wohl bis 2012 ein Teil dieses Konstrukts.

Steuervorteile durch vorgetäuschte Nutzung?

Die bis heute im Raum stehende Frage: Könnte Abramowitsch so in der EU Millionen an Steuern hinterzogen haben? Die vorliegenden Dokumente legen jedenfalls einen ausgeklügelten Plan nahe. Abramowitsch selbst taucht in der Kommunikation nicht auf, seine Berater dürften sich der Dimension aber bewusst gewesen sein. So gab ein Manager in einem geleakten Memo zu bedenken: Ein "entschlossener Ermittler" könnte ihre Struktur durchschauen - mit sämtlichen "möglichen Konsequenzen".

Gemeint sind wohl Steuernachzahlungen. Doch auch die Vorzüge sind den Beteiligten offenbar bewusst. In einem Papier von 2005 heißt es:

Wir wollen vermeiden, auf den Kaufpreis der Yachten Mehrwertsteuer zu zahlen. „ Kommunikation zur "Eclipse" von 2005

Experten sehen beim reinen Kauf der Eclipse allerdings keine Hinterziehung. Der Grund: In Hamburg wurde der damalige Freihafen genutzt, und der gilt steuerlich nicht als deutsches Inland - weswegen dort auch bis auf wenige Ausnahmen keine Mehrwertsteuern anfallen.

Was ist "Cyprus Confidential"? Quelle: ICIJ / Ben King Die Berichterstattung zur "Eclipse" ist Teil des weltweiten Rechercheprojekts "Cyprus Confidential". Angestoßen wurde es vom ZDF und dem "International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ). Fokus sind fragwürdige Geschäfte, die über und durch das EU-Mitgliedsland Zypern laufen. Die internen Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union und dem Schengen-Raum genutzt haben. Weitere bereits veröffentlichte Berichte aus der Recherchekooperation finden Sie hier.

Welche Rolle spielte das Konstrukt bei der "Eclipse"?

Dennoch könnte Abramowitschs Yacht-Konstrukt deutsche Steuerfahnder interessieren. Und zwar, wenn es um die einzelnen Lieferungen für die "Ausrüstung und Versorgung" der Yacht geht, während sie gebaut wurde. Da sind die Regeln nämlich strenger. Tatsächlich warnt einer der Hamburger Steuerberater, der Abramowitschs Helfer berät: Er brauche Nachweise für die gewerbliche Nutzung der "Eclipse".

Werde das Schiff nicht gewerblich genutzt, unterlägen die Güter für die Yacht der deutschen Mehrwertsteuer. "Die Sache wird jetzt dringend", es stünden bald Lieferungen im Wert von mehreren Dutzend Millionen Euro an. Richtig ist: Nur bei ausländischen Abnehmern, die das Schiff zusätzlich für Zwecke ihres Unternehmens nutzen, werden keine Steuern erhoben.

Betriebliche Nutzung der "Eclipse", um in Deutschland Steuern zu sparen? Bei Abramowitsch-Beratern war das Thema. Quelle: ZDF frontal

Prominente Namen auf Gästelisten der Yacht

Ob tatsächlich keine Steuern auf die Güter für die "Eclipse" bezahlt wurden, bleibt unklar. Die Werft Blohm + Voss wollte zu entsprechenden Fragen keine Auskunft geben, ebenso die deutschen Steuerberater des russischen Oligarchen. Auch das Hamburger Finanzamt teilte mit, man könne zu Einzelfällen keine Angaben machen. Grundsätzlich gelte aber: Ließe sich nachweisen, dass ein Steuerpflichtiger die unternehmerische Nutzung einer Yacht vorsätzlich fingiere, wäre das eine Steuerhinterziehung.

Wie Abramowitsch verschiedene Yachten tatsächlich nutzte, war jedenfalls oft genug in Zeitungen nachzulesen. Zum Jahreswechsel 2012 etwa gab der russische Oligarch vor der Karibikinsel St. Barts eine Silvesterparty, für die er sogar die Band "Red Hot Chili Peppers" einfliegen ließ. Die Yacht diente dabei offenbar einigen Gästen als luxuriöse Unterkunft. Auf geleakten Listen von Nutzern, denen Abramowitsch offenbar Yachten überließ, finden sich auch so prominente Namen wie "Mourinho", also womöglich der damalige Trainer des FC Chelsea, oder "Yeltsin", vermutlich der inzwischen verstorbene russische Präsident Boris Jelzin. José Mourinho ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet.

Die Dokumente zeigen außerdem: Auch beim Betanken der Yacht könnte getrickst worden sein: Gewerblich genutzte Yachten können in der EU nämlich von Steuern für Kraftstoffe befreit werden. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Helfer des Oligarchen mit der Steuer tricksten.

Abramowitsch dementiert Vorwürfe

Abramowitsch selbst ließ über seine Anwälte ausrichten: Von einer angeblichen Täuschung von Behörden habe er nichts gewusst - und auch nichts wissen können. Er habe stets auf professionelle Rechts- und Steuerberater vertraut, und sei auch nicht persönlich verantwortlich zu machen. Der Manager, der 2005 vor einem "entschlossenen Ermittler" warnte, gab an, er könne sich nicht erinnern.

"Cyprus Confidential"-Recherche: Geheime Millionen für den Erfolg von Chelsea

Inzwischen dürfte sich Abramowitsch aus der EU zurückgezogen haben. Wohl um vor Sanktionen sicher zu sein, überließ Abramowitsch den Europa-Trust seinen Kindern - jenen Trust, dem die Luxusyacht "Eclipse" gehörte. Ob deutsche Finanzämter den mutmaßlichen Steuertricks noch einmal nachgehen, ist offen. Üblicherweise liegt die Verjährungsfrist in Deutschland nur bei fünf Jahren, in besonders schweren Fällen jedoch bei 15 Jahren.