Conference League: Chelsea dreht Finale gegen Betis Sevilla

Ein Novum in Europa: Der FC Chelsea hat die Conference League gewonnen und damit das "Quadruple" perfekt gemacht. Die Blues haben nun in jedem der vier europäischen Wettbewerbe mindestens ein Mal triumphiert. Im Endspiel in Breslau setzte sich die Mannschaft von Trainer Maresca Enzo mit 4:1 gegen Betis Sevilla durch.