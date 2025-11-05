Champions League: Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt ab

Remis gegen den Klub-WM-Gewinner: Der FK Karabach Agdam landet in der Champions League gegen den FC Chelsea den nächsten Coup.

Sieben Punkte aus vier Spielen, Karabach Agdam bleibt die Mannschaft der Stunde. Hier bejubelt Leandro Andrade (Mitte) sein Tor im Spiel gegen Chelsea. Quelle: Giorgi Arjevanidze / AFP

Der FK Karabach Agdam sorgt in der Champions League weiter für Furore. Am vierten Spieltag hat der Außenseiter aus Aserbaidschan dem FC Chelsea beim 2:2 (2:1) einen Punkt abgeknöpft. Mit nun sieben Punkten festigte das Team, das seine Heimspiele in der Hauptstadt Baku austrägt, seinen Playoff-Platz.

Gegen den FC Kopenhagen (2:0) und Benfica Lissabon (3:2) gewann Karabach Agdam bisher, gegen Athletic Bilbao gab’s eine 1:3-Niederlage.

Die Champions League ist das größte jährliche Sportereignis der Welt. Was kaum jemand weiß: Zwei Deutsche haben sie erfunden. Jetzt erzählen sie erstmals exklusiv ihre Geschichte. 16.05.2025 | 82:38 min

Karabach Agdam hält durch

Im Heimspiel gegen den FC Chelsea gingen die Gäste durch einen Treffer von Estêvão (16.) in Führung. Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (Elfmeter / 39.) drehten das Spiel für den aserbaidschanischen Meister, ehe Alejandro Garnacho dem Favoriten den Ausgleich bescherte (53.).

Danach schwanden den Agdam-Spielern zunehmend die Kräfte. Sie bissen jedoch auf die Zähne und hatten am Ende bei zwei Kontern sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

1. Spieltag:

Die Highlights von Athletic Bilbao - FC Arsenal, PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise, Tottenham Hotspur - FC Villarreal und Benfica Lissabon - FK Karabach Agdam. 17.09.2025 | 5:16 min

Champions League : Meisterlich: Zehn Bayern siegen bei Paris Saint-Germain Erst in der Offensive, dann in der Abwehr: Der FC Bayern liefert in der Champions League bei Paris St.-Germain eine Meisterleistung und bringt zu zehnt einen 2:1-Sieg ins Ziel. von Christian Nürnberger

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.