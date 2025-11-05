  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Champions League: Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt ab

Nächster Coup in der Champions League:Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt ab

|

Remis gegen den Klub-WM-Gewinner: Der FK Karabach Agdam landet in der Champions League gegen den FC Chelsea den nächsten Coup.

Leandro Andrado feiert mit Mitspielern sein Tor in der Champions-League-Partei gegen den FC Chelsea

Sieben Punkte aus vier Spielen, Karabach Agdam bleibt die Mannschaft der Stunde. Hier bejubelt Leandro Andrade (Mitte) sein Tor im Spiel gegen Chelsea.

Quelle: Giorgi Arjevanidze / AFP

Der FK Karabach Agdam sorgt in der Champions League weiter für Furore. Am vierten Spieltag hat der Außenseiter aus Aserbaidschan dem FC Chelsea beim 2:2 (2:1) einen Punkt abgeknöpft. Mit nun sieben Punkten festigte das Team, das seine Heimspiele in der Hauptstadt Baku austrägt, seinen Playoff-Platz.

Gegen den FC Kopenhagen (2:0) und Benfica Lissabon (3:2) gewann Karabach Agdam bisher, gegen Athletic Bilbao gab’s eine 1:3-Niederlage.

Trophy Men: Die Erfindung der UEFA Champions League

Die Champions League ist das größte jährliche Sportereignis der Welt. Was kaum jemand weiß: Zwei Deutsche haben sie erfunden. Jetzt erzählen sie erstmals exklusiv ihre Geschichte.

16.05.2025 | 82:38 min

Karabach Agdam hält durch

Im Heimspiel gegen den FC Chelsea gingen die Gäste durch einen Treffer von Estêvão (16.) in Führung. Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (Elfmeter / 39.) drehten das Spiel für den aserbaidschanischen Meister, ehe Alejandro Garnacho dem Favoriten den Ausgleich bescherte (53.).

Danach schwanden den Agdam-Spielern zunehmend die Kräfte. Sie bissen jedoch auf die Zähne und hatten am Ende bei zwei Kontern sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

1. Spieltag:

Promise David jubelt und fasst sich ans rechte Ohr, nachdem er gegen PSV das 1:0 für Royale Union Saint-Gilloise erzielt hat.

Die Highlights von Athletic Bilbao - FC Arsenal, PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise, Tottenham Hotspur - FC Villarreal und Benfica Lissabon - FK Karabach Agdam.

17.09.2025 | 5:16 min

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Quelle: ZDF
Thema
Sport

Mehr zur Champions League

Champions League - Highlights