Nächster Coup in der Champions League:Karabach Agdam knöpft Chelsea Punkt ab
Remis gegen den Klub-WM-Gewinner: Der FK Karabach Agdam landet in der Champions League gegen den FC Chelsea den nächsten Coup.
Der FK Karabach Agdam sorgt in der Champions League weiter für Furore. Am vierten Spieltag hat der Außenseiter aus Aserbaidschan dem FC Chelsea beim 2:2 (2:1) einen Punkt abgeknöpft. Mit nun sieben Punkten festigte das Team, das seine Heimspiele in der Hauptstadt Baku austrägt, seinen Playoff-Platz.
Gegen den FC Kopenhagen (2:0) und Benfica Lissabon (3:2) gewann Karabach Agdam bisher, gegen Athletic Bilbao gab’s eine 1:3-Niederlage.
Karabach Agdam hält durch
Im Heimspiel gegen den FC Chelsea gingen die Gäste durch einen Treffer von Estêvão (16.) in Führung. Leandro Andrade (29.) und Marko Jankovic (Elfmeter / 39.) drehten das Spiel für den aserbaidschanischen Meister, ehe Alejandro Garnacho dem Favoriten den Ausgleich bescherte (53.).
Danach schwanden den Agdam-Spielern zunehmend die Kräfte. Sie bissen jedoch auf die Zähne und hatten am Ende bei zwei Kontern sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.
