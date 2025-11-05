Champions League: FC Pafos aus Zypern düpiert den FC Villarreal

Der FC Pafos aus Zypern hat in der Champions League gegen den FC Villarreal einen Riesen-Coup gelandet. Das Tor des Tages erzielte Derrick Luckassen.

Erzielte das entscheidende 1:0: Derrick Luckassen vom FC Pafos. Quelle: AP

Der FC Pafos aus Zypern hat den FC Villarreal völlig überraschend mit 1:0 (0:0) geschlagen. Das Tor des Tages erzielte Innenverteidiger Derrick Luckyassen kurz nach der Pause. Für die Zyprioten war es der erste Sieg in der Champions League.

Den Gästen aus Spanien fiel sowohl vor, als auch nach dem Rückstand offensiv nicht viel ein. Pafos, das mit Brasiliens Ex-Nationalspieler und Champoins-League-Sieger von 2012 David Luiz in der Startelf begann, agierte über 90 Minuten griffiger und feierte mit dem Schlusspfiff den verdienten Erfolg.

Pafos zieht an Frankfurt vorbei

Dank der nun erspielten drei Punkte zog der FC Pafos in der Tabelle unter anderem an Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel vorbei und steht nach der Hälfte der Spieltage der Ligaphase auf einem Playoff-Platz.

Villarreal verharrt dagegen weiterhin bei einem Punkt und steht im nächsten Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund schon gewaltig unter Druck, soll die K.o.-Phase noch erreicht werden.

