Champions League: Mit Glück: Bayer Leverkusen feiert ersten Sieg

Nach zwei Remis und einer Niederlage landet Bayer Leverkusen in der Champions League den ersten Sieg. Dank des 1:0 bei Benfica Lissabon steigt die Chance auf einen Playoff-Platz.

Patrik Schick ist der Mann des Abends für Bayer Leverkusen. Der Tscheche erzielt beim glücklichen Sieg der Werkself bei Benfica Lissabon den entscheidenden Treffer. 05.11.2025 | 2:57 min

Bayer Leverkusen hat in der Champions League Kurs in Richtung Playoff-Platz genommen. Mit dem 1:0 bei Benfica Lissabon ist der Werkself der erste Sieg gelungen.

Der acht Minuten zuvor eingewechselte Schick (65.) traf nach einem Patzer der Benfica-Defensive zum Sieg für die Werkself, die sich dazu bei ihrem herausragenden Torhüter Flekken bedanken durfte - und zwei Wochen nach der 2:7-Klatsche gegen Paris Saint-Germain bei zwei Aluminiumtreffern des portugiesischen Rekordmeisters im Glück war.

Vor dem extrem schweren Auswärtsspiel bei Manchester City Ende November verschaffte sich Bayer im Kampf um die K.o.-Phase wichtige Luft.

Lissabon drückt zu Beginn

Zu Beginn drückte Benfica Bayer in die eigene Hälfte - und verpasste die frühe Führung: Der schnelle Ex-Bundesligaprofi Dodi Lukebakio lief nach einem langen Ball aus spitzem Winkel auf Flekken zu und traf die Latte (11.).

Bayer arbeitete sich durch mehr Ballbesitz dann aber immer besser in die Partie, ohne wirklich gefährlich zu werden. Alejandro Grimaldo wechselte gegen seinen Ex-Klub von der linken Schienenposition gewohnt häufig ins offensive Mittelfeld, konnte zunächst aber kaum Akzente setzen.

Dafür zeigten sich die Gastgeber vor dem Bayer-Tor: Der Ex-Mainzer Leandro Barreiro blieb mit seinem Abschluss hängen, der Nachschuss von Lukebakio landete in den Armen von Flekken (26.).

Otamendi an die Latte, Poku vergibt für Leverkusen

Und Benfica blieb gefährlich, der argentinische Weltmeister Nicolas Otamendi köpfte an die Latte (33.). Auf der Gegenseite tauchte plötzlich Ernest Poku nach einer schönen Pass-Stafette vor dem Tor auf, verzog jedoch kläglich (36.) - die beste Chance für den deutschen Vizemeister.

Wenig später vertändelte Claudio Echeverri einen vielversprechenden Konter (39.). Auf der Gegenseite verpasste erneut Lukebakio im Duell mit Flekken das 1:0 (43.).

Leverkusener Führung aus dem Nichts

Bayer tat sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte schwer, Benfica drückte auf die Führung. Der überragende Flekken rettete in höchster Not mit dem Fuß gegen Evangelos Pavlidis (47.).

Aus dem Nichts ging Leverkusen dann in Führung: Grimaldo schickte Schick stark auf die Reise, der Tscheche scheiterte zunächst an Anatolij Trubin. Den Abpraller köpfte Benficas Samuel Dahl aber wieder zu Schick, der diesmal cool blieb. Bayer verteidigte die Führung in der Folge leidenschaftlich.

