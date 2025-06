BVB spielt 0:0 gegen Fluminense: Holpriger Start in die Klub-WM

Spärlich besetztes MetLive Stadium in New Jersey

Im gigantisch großen MetLife Stadium in East Rutherford, der Heimat der NFL-Teams New York Giant und Jets, das nur spärlich besetzt war, erspielte sich Fluminense wesentlich mehr Abschlüsse.

In den USA startet die Klub-WM. Unter den 32 Teams sind auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an Ausrichter FIFA.

Frühe Anstoßzeit beeinträchtigt Leistung des BVB

Der Favorit aus Dortmund kam zu Beginn nicht so recht in Schwung. Das mag an der ungewohnt frühen Anstoßzeit um 12 Uhr Ortszeit gelegen haben - oder aber am Gegner aus Südamerika, der das Duell mit einem europäischen Spitzenteam entschlossen anging.