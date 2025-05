DFB-Team vor Nations League: Nagelsmann ersetzt Stiller

Die DFB-Elf spielt am 4. Juni (21 Uhr / ZDF live ) in München im Halbfinale des UEFA-Wettbewerbs gegen Portugal. Bei einem Sieg wäre im Endspiel vier Tage später Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich der Gegner. Nagelsmann versammelt sein Team am Freitag zur Vorbereitung in Herzogenaurach.