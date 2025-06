Champions-League-Sieg: PSG-Fans gedenken Luis Enriques Tochter

2019 musste Luis Enrique den Tod seiner erst neunjährigen Tochter Xana verkraften. Nach dem Sieg im Finale der Champions League in München gedachten Pariser Fans dem Mädchen.

Gedenken der Paris-Fans an Luis Enriques verstorbene Tochter Xana beim Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Quelle: Imago

Für einen kleinen Moment hielt Luis Enrique inmitten des ganzen Wahnsinns inne. Mit Tränen in den Augen blickte der gefeierte Erfolgstrainer von Paris Saint-Germain auf ein riesiges Banner in der Fankurve, das ihn mit seiner verstorbenen Tochter Xana und einer Vereinsfahne in der Hand zeigte.

Das war ein sehr emotionaler Augenblick. Die Fans haben mir und meiner Familie eine große Freude bereitet. „ PSG-Trainer Luis Enrique

"Wir tragen Xana für immer im Herzen", sagte Enrique sichtlich berührt. Der triumphale 5:0 (2:0)-Erfolg im Finale der Champions League gegen ein gedemütigtes Inter Mailand war da kurz Nebensache.

Paris Saint-Germain gewinnt zum ersten Mal die Champions League. Im Finale von München deklassiert PSG Gegner Inter Mailand mit 5:0, dem höchsten Endspielerfolg.

PSG-Coach: Luis Enriques Tochter starb mit nur neun Jahren

Er versuche, fügte der Spanier bewegt an, "an all das Positive zu denken, das ich mit meiner Tochter erleben durfte. Meine Tochter ist immer bei mir."

Die Emotionen waren bei ihrem Vater in einer historischen Münchner Nacht immens. Es sei "unglaublich, unfassbar", sagte ein "sehr stolzer und glücklicher" Enrique, nachdem PSG-Kapitän Marquinhos um 23.07 Uhr den Henkelpott in den Nachthimmel gestemmt und den Klub endlich mit dem begehrten Champions-League-Titel erlöst hatte.

Champions League: Paris Saint-Germain endlich am Ziel

Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi wischte sich nach dem Coup die Tränen aus den Augen, die entfesselte Pariser Rasselbande um den überragenden Jungstar Désiré Doué tanzte völlig losgelöst über den Rasen - und in Paris herrschte der Ausnahmezustand. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "glorreichen Tag", auch wenn die Feierlichkeiten von Ausschreitungen und zwei Todesfällen überschattet wurden.

Der Staatschef ließ sich nicht vom Jubeln abhalten. "Bravo, wir sind alle stolz", schrieb er bei X und fügte an: "Paris ist heute Abend die Hauptstadt Europas." Für Sonntagabend lud Macron die Helden in den Élysée-Palast. Zuvor sollte es vor 110.000 Fans auf den Champs-Élysées eine Parade geben, geplant war zudem ein großer Empfang am späteren Abend im Prinzenpark. Frankreich stand kopf, selbst der Eiffelturm erstrahlte in Blau-Rot.

Kampfansage für die Klub-WM

Nach dem beeindruckenden Premierensieg in der Königsklasse versprach Enrique weitere Großtaten, auch mit Blick auf die bevorstehende Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Es mache, sagte er, "große Freude, die Fans zu beglücken. Wir wollen für das Sahnehäubchen sorgen und den fünften Titel in dieser Saison gewinnen."

