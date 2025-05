Wie zwei Deutsche die Champions League erfunden haben

Wenn am Samstag das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain angepfiffen wird, kehrt der Königswettbewerb des europäischen Fußballs dahin zurück, wo 1993 sein erstes Endspiel stattfand: nach München.

Dieselbe Hymne, dasselbe Banner wie vor 32 Jahren

Die Spieler und Vereine sind andere, auch das Stadion, da damals noch im Olympiastadion gespielt wurde. Aber vieles wird genauso sein wie vor 32 Jahren: Inter-Stürmer Marcus Thuram und sein Gegenüber Gonçalo Ramos werden zur selben Hymne den Platz betreten und vor demselben Sternenbanner Aufstellung nehmen wie damals Marco van Basten vom AC Mailand und Rudi Völler vom späteren Sieger Olympique Marseille. So wie es seitdem in weit über 10.000 Champions-League-Spielen genauso passiert ist.

Klaus Hempel in der ZDF-Doku "Trophy Men - die Erfindung der Champions League"

Die Spiele sollten ein Fest sein, "bei dem die besten Mannschaften in einem festlich geschmückten Stadion spielen, mit einer Hymne zum Einzug und visuell unterstützt von einem Champions-League-Emblem", ergänzt Hempel.

Händel statt Hardrock

Diese und andere Ideen schrieben die beiden ehemaligen Adidas-Manager, die kurz zuvor ihre eigene Sportmarketing-Agentur TEAM gegründet hatten, während eines gemeinsamen Fitness-Urlaubs in Lugano auf ein weißes Blatt Papier und verwandelten den Landesmeisterpokal in ein Produkt mit den überall gleichen Symbolen, Botschaften und Abläufen.

"Ich glaube, die Hymne ist neben dem Henkelpott eines der stärksten Wiedererkennungsmerkmale dieses Wettbewerbs", sagt TV-Journalistin Lena Cassel in der ZDF-Doku. "Man hat das Gefühl, man befindet sich eher in einer Oper als in einem Fußballstadion."