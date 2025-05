Paris Saint-Germain ist nur noch einen Sieg davon entfernt, den großen Traum vom Triumph in der Champions League zu verwirklichen. Die Franzosen setzten sich im Halbfinal-Rückspiel zuhause mit 2:1 (1:0) gegen den FC Arsenal durch und fordern am 31. Mai in München Inter Mailand im Finale der Champions League 2025

Arsenal mit furiosem Start

Von Paris war in der ersten Spielphase vor 45.000 Zuschauern im Prinzenpark-Stadion wenig zu sehen, der Ball ging im hohen Arsenal-Pressing immer wieder schnell verloren. Nach einer Viertelstunde schien es den Franzosen aber zu dämmern, dass ihre passive Haltung auf Dauer nicht gutgehen konnte. Mit der ersten Torchance für seine Farben hätte Chwitscha Kwarazchelia den bisherigen Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt – der Georgier schlenzte den Ball vom linken Strafraumeck an den rechten Pfosten (17.).

Paris kontert brandgefährlich

Jetzt war PSG im Spiel und konterte brandgefährlich. Bradley Barcola fing einen schwachen Pass von William Saliba ab und setzte Désiré Doué in Szene, dessen Abschluss bereitete Arsenal-Keeper David Raya aber keine Mühe (23.). Vier Minuten später durften die Franzosen jubeln: Nach Freistoßflanke von Vitinha landete der Kopfball-Klärungsversuch von Thomas Partey bei Fabian Ruiz, der den Ball aus rund 14 Metern in die Maschen hämmerte.

Arsenal läuft hinterher

Immerhin: Sakas Chance diente seinem Team als Weckruf, Arsenal kam nun zu einer Reihe an Eckbällen und Freistößen in gefährlichen Zonen. PSG-Keeper Donnarumma, in der Vergangenheit nicht immer der Sicherste in Punkto Strafraumbeherrschung, gab sich keine Blöße. Einen Schlenzer von Saka kratzte der italienische Nationaltorwart spektakulär aus dem Winkel (64.). Im Gegenzug parierte Raya einen Hakimi-Schuss.