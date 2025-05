Inter Mailand besiegt Barca und steht im Champions-League-Finale

Die Treffer für Inter erzielten Lautaro Martinez in der 21. Minute, Hakan Calhanoglu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Francesco Acerbi in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Für den FC Barcelona trafen Eric (54.), Dani Olmo (60.) und Raphinha in der 87. Minute. Davide Frattesi setzte in der 9. Minute der Verlängerung den Schlusspunkt unter ein weiteres Fußballspektakel zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona.