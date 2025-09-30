Champions League: Härtetest für Frankfurt-Keeper Kaua Santos

Nach seinem Comeback hat Kaua Santos noch nicht überzeugt. Der Torwart von Eintracht Frankfurt steht in der Champions League gegen Atletico Madrid auf dem Prüfstand.

Der Trainer und sein Keeper: Dino Toppmöller und Kaua Santos von Eintracht Frankfurt. Quelle: ddp

Thomas Müller hat Atletico Madrid, mal "als die größten Rabauken des europäischen Fußballs" bezeichnet. Und Eintracht Frankfurts Jungstar Can Uzun macht sich vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft am Dienstag, 21 Uhr, auf einen "krassen, ekligen Gegner in einem schwierigen Stadion" gefasst.

Uzun glänzte im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach (6:4), während sein Torwart trotz des Sieges enttäuscht vom Feld trottete: Kaua Santos kassierte das zweite Mal hintereinander einen Viererpack.

Vier Gegentore gegen schwache Gladbacher

Mag der Brasilianer an der Heimpleite gegen Union Berlin (3:4) weitgehend schuldlos gewesen sein, verriet sein Irrflug am Niederrhein vor dem vierten Gegentor wieder Unsicherheit. Beim 22-Jährigen liegen Licht und Schatten eng beieinander.

Der Ballfänger steht bei seinem Debüt in der Königsklasse unter Beobachtung, denn gegen Atletico wird die Eintracht Gegentore nicht so einfach ausbügeln können wie im Liga-Alltag.

Deutsche Klubs tun sich schwer bei Atletico

Die "Colchoneros" haben keines von 15 Heimspielen gegen deutsche Vereine verloren. Es braucht einen konstanten Keeper, doch wechselten sich bei Santos in seinen 16 Pflichtspielen prächtige Paraden mit rätselhaften Pannen ab.

Der Südamerikaner gilt als Zukunftsversprechen, bei dem in der Gegenwart Rückschläge eingepreist sind. Eine Aktion Weltklasse, die andere Slapstick.

Kreuzbandriss in Rekordzeit auskuriert

Ausgebremst wurde der 1,97-Meter-Hüne Anfang April durch einen Riss des hinteren Kreuzbandes. Der für einen Spottpreis aus Rio de Janeiro geholte Schlussmann war beim Europa-League-Aus gegen Tottenham Hotspur (0:1) zu ungestüm herausgelaufen, hatte einen Elfmeter verursacht und sich das Knie verdreht.

Mehrere internationale Spezialisten wurden konsultiert, damit sich hochbegabte Torhüter ruhigen Gewissens gegen eine Operation entscheiden konnte.

Santos fit - Trapp geht

Seine Rückkehr im Eiltempo sorgte auch dafür, dass sich mit Kevin Trapp die Identifikationsfigur in Richtung Paris verabschiedete, weil dem 35-Jährigen eröffnet worden war, dass ihm die Bank drohen würde.

"Es fällt mir nicht leicht zu gehen - und gleichzeitig doch: Weil Frankfurt bei Kaua Santos und dem gesamten Torhüterteam in besten Händen ist", so Trapp zum Abschied.

Er ist ein großartiger Kerl, ein herausragender Torwart. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, im Gegenteil. „ Ex-Eintracht-Torhüter Kevin Trapp

Klare Absprache mit Zetterer

Dafür kam Michael Zetterer von Werder Bremen und erledigte die ersten vier Pflichtspiele ohne Fehl und Tadel. Der 30-Jährige machte noch die Champions-League-Gala gegen Galatasary Istanbul (5:1) mit, ehe Trainer Dino Toppmöller den Torwart tauschte.

Begründung: "Wir wissen um Kauas enormes Potenzial. Es war die klare Kommunikation im Vorfeld des Transfers von Zetterer, dass wir mit Kaua als Nummer eins planen."

Der Brasilianer habe "in den letzten Wochen im Training sensationell gehalten, hat Fortschritte gemacht, sein Knie hält und seine Gesundheit spielt mit."

Zetterer in Lauerstellung

Zetterer kann in Ruhe abwarten: Der gebürtige Münchner verriet bei seiner Vorstellung im Proficamp, dass er sich über Santos vorab informiert habe, "was für ein Typ er ist, denn es ist mir sehr wichtig, dass wir innerhalb des Torwartteams ein gutes Verhältnis haben. Nur so wird man besser."

Intern sei besprochen, dass er eine "faire Chance" habe. Was auch immer das für die Zukunft bei diesem Zweikampf bedeutet.

