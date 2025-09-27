Bundesliga: Frankfurt gewinnt Zehn-Tore-Spektakel in Gladbach

Borussia Mönchengladbach schlittert gegen die Frankfurter Eintracht lange einem Debakel entgegen. Schon zur Pause steht es 0:5. Erst am Ende gelingt den Fohlen Schadensbegrenzung.

Gleich sechs Mal dürfen die Frankfurter beim Spiel in Gladbach jubeln. Quelle: dpa / Federico Gambarini

Eintracht Frankfurt hat in einem denkwürdigen Spiel mit 6:4 (5:0) bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Hessen führten bereits nach 45 Minuten mit 5:0 und dann sogar mit 6:0.

Gladbach am Ende mit Moral

In der Schlussphase zeigten die Gastgeber aber Moral und schossen nun ihrerseits noch vier Treffer zum völlig verrückten Endstand.

Vor 54.042 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park erzielten Robin Koch (10. Minute/47.), Ansgar Knauff (15.), Jonathan Burkardt (35.), Fares Chaibi (39.) und Can Uzun (45.+1) die Frankfurter Tore. Für Mönchengladbach trafen Jens Castrop (72.), Haris Tabakovic (78.), Yannik Engelhardt (83.) und Grant-Leon Ranos (90.+9).

Wie geht es weiter für Polanski?

Letztlich blieben die Gladbacher zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zwölf Spiele ohne Sieg. Zur Pause gab es ein gellendes Pfeifkonzert. "Wir wollen euch kämpfen sehen", forderten die Anhänger in der Nordkurve.

Ob Interimstrainer Eugen Polanski nach dieser Heimpremiere noch für eine Festanstellung infrage kommt? Immerhin die späte Aufholjagd sprach für seine Mannschaft und für ihn. Der in der Kritik stehende Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hatte dem ehemaligen Gladbach-Profi zunächst nur zwei Spiele als Coach zugesagt.

Eintracht hat zunächst leichtes Spiel

Frankfurt übernahm von Beginn an die Spielkontrolle - und war bei Standardsituationen brandgefährlich. Bei einem Freistoß verzog Ritsu Doan zunächst noch knapp am Tor vorbei (8.), zwei Minuten danach traf aber Koch nach einer Ecke per Kopf. Wenig später nutzte Knauff das Durcheinander in der Gladbacher Hintermannschaft nach einem erneuten Freistoß.

Der Angriff der Frankfurter hatte leichtes Spiel, Burkardt erzielte aus kurzer Distanz den dritten Treffer. Polanski reagierte mit einem Doppelwechsel, doch es wurde nicht besser. Chaibi und Uzun erhöhten, sorgten so für den höchsten Gladbacher Rückstand zur Pause seit dem 0:6 im Dezember 2021 gegen den SC Freiburg - und aus der Heimkurve schallten laute "Virkus raus"-Rufe.

Viele Gladbacher Fans verlassen das Stadion

Als Koch dann kurz nach der Halbzeit seinen zweiten Treffer erzielte, hatten viele Gladbacher Fans längst enttäuscht die Heimreise angetreten. Sie verpassten das späte Aufbäumen der Fohlen.

