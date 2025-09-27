Der erste Saisonsieg des 1. FC Heidenheim ist nach einem Unfall eines Fans in den Hintergrund gerückt. Heidenheims Trainer Schmidt sagte: "Drücken wir alle die Daumen und beten."

Mit einem Rettungshubschrauber wird der schwer verletzte Fan nach dem Spiel ins Krankenhaus gebracht. Quelle: dpa / Harry Langer

Der erste Saisonsieg des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga ist von einem schweren Unfall überschattet worden. "Es sieht so aus, dass ein Fan vom Zaun gestürzt ist und um sein Leben kämpft", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach dem 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg über den Zwischenfall gegen Ende der Partie.

Drücken wir alle die Daumen und beten. Fußball tritt in den Hintergrund. Momentan sind wir mit den Gedanken woanders. „ Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim

Fan per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Fan sei stabilisiert worden und per Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert worden, sagte ein Sprecher der Heidenheimer. "Wenn ein Hubschrauber im Stadion landet, kann man sich vorstellen, dass es nicht nur eine Lappalie ist, dann ist es etwas Schlimmes", so Schmidt.

Die übliche Pressekonferenz nach der Partie begann Heidenheims Sprecher mit einer mit beiden Klubs abgestimmten Stellungnahme: "Wir schicken alle Kraft dieser Welt und zwar beide Vereine an den verunglückten Fan."

Bedrückte Stimmung im Heidenheimer Stadion

Statt wie gewöhnlich nach Bundesliga-Spielen über den Sport zu reden, wurde die Presserunde nach dem Statement zu dem Notfall beendet. "Als wir das mitbekommen haben, haben wir Gänsehaut gehabt. Wir senden Energie und Liebe", sagte FCA-Trainer Sandro Wagner.

Gegen Ende der Partie war die Stimmung in der Arena bedrückt. Beide Fanlager hatten den Support eingestellt. Direkt hinter dem Augsburger Tor war die Szenerie mit Fahnen abgedeckt, dort waren die Sanitäter im Einsatz. Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie", sagte Verteidiger Tim Siersleben.

