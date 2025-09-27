Bundesliga: Heidenheim besiegt Wagners Augsburg

Der 1. FC Heidenheim hat seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison bejubelt. Die Gegner aus Augsburg stecken dagegen nun tief in der Krise.

Eine Vorlage, ein Treffer: Sirlord Conteh mit starker Statistik gegen den FCA. Quelle: dpa

Trainer Sandro Wagner rutscht mit dem FC Augsburg immer tiefer in die Krise. Im Kellerduell beim 1. FC Heidenheim verlor das Team des 37-Jährigen 1:2 (0:0) und kassierte die vierte Niederlage in Folge.

Nach einer weiteren schwachen und über weite Strecken uninspirierten Leistung bleibt der FCA somit im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefangen. Das bis dato noch punktlose Heidenheim feierte wiederum den erlösenden ersten Saisonsieg.

Heidenheim und Augsburg nun punktgleich

Für das Team von Trainer Frank Schmidt erzielten die Angreifer Mikkel Kaufmann (47.) und Sirlord Conteh (54.) die entscheidenden Treffer. Phillip Tietz (90.+8) gelang nur noch der Anschluss. Der FCH ist nun punktgleich mit den formschwachen Augsburgern.

Vor der Länderspielpause geht es für den FCH als nächstes zum VfB Stuttgart, Augsburg muss vor heimischem Publikum gegen den VfL Wolfsburg gegen den Negativlauf ankämpfen. Bis zum Duell am kommenden Samstag dürfte die Personalie Wagner abermals im Fokus stehen.

Für Heidenheims Trainer Schmidt zählte nach vier Pleiten zum Saisonstart "nur ein Sieg". An eine mögliche Niederlage "wollen wir nicht denken", sagte der 51-Jährige vor dem Anpfiff. Eine erneute Pleite würde Heidenheim "über Wochen hinaus in so eine Region bringen, wo es ganz schwer ist, sich wieder rauszuarbeiten".

FCH beginnt engagiert

Entsprechend engagiert begannen die Gastgeber - und forderten früh im Spiel einen Platzverweis. FCA-Verteidiger Cedric Zesiger brachte den pfeilschnellen Conteh als vermeintlich letzter Mann zu Fall. Schiedrichter Tobias Welz zeigte jedoch nur Gelb, da Chrislain Matsima mitgelaufen war (4.).

Heidenheim blieb am Drücker, offenbarte aber auch Offensivprobleme: Der umtriebige Arijon Ibrahimovic (16.), sowie Conteh (28./44.) und Kaufmann (38.) vergaben aussichtsreiche Gelegenheiten teils kläglich.

Heidenheim in Halbzeit zwei effizienter

Deutlich effizienter war der FCH zum Start der zweiten Hälfte. Kaufmann verwertete eine Hereingabe von Conteh aus schwieriger Position zur verdienten Führung.

Nur wenig später revanchierte sich Kaufmann und legte nach einem Gegenstoß auf Conteh ab - das mit 15.000 Fans ausverkaufte Stadion auf der Ostalb bebte. Erst nach dem Doppelschlag sendete Augsburg Lebenszeichen. Zunächst mit zwei Chancen durch Fabian Rieder (58./60.), ehe Tietz noch spät traf.

