Fehlstart, Pokal-Blamage, ein unförmiger Kader: Die Herausforderungen für Miroslav Klose sind auch in seinem zweiten Jahr als Trainer des 1. FC Nürnberg gewaltig.

Die Tradition und das Fanumfeld sind riesig - das Chaos in den vergangenen Jahrzehnten aber auch. Schafft der 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose endlich wieder den Turnaround? 25.09.2025 | 14:57 min

Es war das Bild des vergangenen Spieltages der 2. Bundesliga: Mit geballten Fäusten feierte Miroslav Klose nach dem 2:1-Sieg des 1. FC Nürnberg über den VfL Bochum den ersten Dreier der Saison. Sogar einen Balljungen schloss der Trainer in die Arme. Es hätte niemanden gewundert, wenn er wie früher nach Torerfolgen einen Klose-Salto aufs Spielfeld gezaubert hätte.

Viel Druck für Klose in Nürnberg

"Der hat geweint", sagt Sky-Reporter Stefan Hempel in der aktuellen Folge der Sendung Bolzplatz. "Der stellt sich nicht auf dieses Weltmeisterplateau, sondern der nimmt sich extrem zurück und hat den wahnsinnigen Teamgedanken in sich."

Im sechsten Anlauf hat's geklappt: Der 1. FC Nürnberg fährt in der 2. Liga den ersten Sieg ein. Grimaldi trifft gegen Bochum in der Nachspielzeit zum 2:1 und rettet damit auch Kloses Trainerjob. 22.09.2025 | 9:10 min

Die Szene zeigte, wie viel Druck von Klose abgefallen ist. Er trägt nicht nur seine eigene Erfolgsgeschichte, sondern die des ganzen Vereins auf seinen Schultern: Gründungsmitglied der Bundesliga, nach Bayern München immer noch Nummer zwei bei den errungenen Meistertiteln.

FCN ein Verein mit großer Geschichte

"Früher gab es eine ganze Nationalmannschaft, die bestand nur aus Nürnberger und Fürther Spielern", beschreibt Hempel mit Verweis auf die 20er-Jahre die große Historie des fränkischen Traditionsklubs. "Das ist ja auch das große Problem, dass du das immer im Rucksack hast."

Die Sehnsucht ist groß, nach sieben Jahren in der 2. Liga endlich wieder im Konzert der Großen mitzuspielen. "Wo war Mainz, wo war Augsburg, wo war Freiburg?", blickt Ex-Spieler und FCN-Legende Marek Mintal im Bolzplatz auf seine erfolgreiche Zeit beim FCN vor 20 Jahren zurück. "Wo sind die heute? Wo ist der Club?"

In einem verrückten Spiel kassiert der 1. FC Nürnberg im dritten Pflichtspiel der Saison die dritte Niederlage. Der Regionalligist FV Illertissen schlägt den "Club" im Elfmeterschießen. 16.08.2025 | 2:56 min

Deppen-Image haftet am Club

Auf dem Weg zurück gibt es bei den Franken jede Menge Altlasten, die aufs Image drücken. "Als Meister abgestiegen, als Pokalsieger abgestiegen, der erste Dopingfall, den vierten Ausländer eingewechselt", zählt Hempel nur einige Punkte aus der Nürnberger Chaos-Geschichte auf. "Also Rekorde in allen Bereichen."

Rekorde, die dem 1. FC Nürnberg auch den Spruch "Der Glubb is a Depp" eingebracht haben, den bislang noch keine Image-Kampagne aus der Welt schaffen konnte.

Wilder Transfersommer in Nürnberg

Das soll nun Klose mit weltmeisterlichem Glanz und beliebter Persönlichkeit schaffen. Zwischenzeitlich führte er das junge Team in der vergangenen Saison in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen, am Ende reichte es aber nur zu einem Platz im Mittelfeld. In dieser Spielzeit blieb der FCN an den ersten fünf Spieltagen sieglos, scheiterte im Pokal peinlich am Viertligisten Illertissen.

Allerdings musste Klose lange mit einem unfertigen Kader arbeiten. Schon im Winter war Sportdirektor Olaf Rebbe nach einem Zerwürfnis mit Sportvorstand Joti Chatzialexiou gegangen, ein Nachfolger wurde nicht installiert. Offensichtlich fehlte ein Plan B. Der Transfersommer sei "so wild gewesen, das kann man eigentlich gar nicht erklären", sagt Hempel.

Noch kein Nachfolger für Torjäger Tzimas

Auf den letzten Drücker wurde U21-Nationalspieler Caspar Jander für stolze zwölf Millionen Euro nach Southampton verkauft. Gleichzeitig umfasst der Kader jetzt 35 Spieler, darunter mehrere Mittelstürmer, ohne dass der schon im Winter für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro verkaufte Mittelstürmer Stefanos Tzimas gleichwertig ersetzt wurde. "Viel zu viele Spieler sind jetzt gerade da und ich weiß es nicht, wie das alles funktioniert“, sagt Mintal.

Viel Arbeit also für den als Trainer nach wie vor nicht sonderlich erfahrenen Klose. "Ich finde ihn als Person mit diesem Titel Weltmeister für Nürnberg enorm stark, als Persönlichkeit nicht so stark", sagt Hempel. "Weil er einfach ein Typ ist, der nicht unbedingt das ganze breite Kreuz hat, auch in seinem Wesen, wie er auftritt und wie er kommuniziert."

Miro weiß, was er will. Miro weiß, was er tut. „ FCN-Legende Marek Mintal über Trainer Miroslav Klose

Marek Mintal sieht in Klose derweil den richtigen Mann am richtigen Ort. "Ich hoffe, es kommen bessere Zeiten und wir irgendwann wieder in die Bundesliga zurück, das ist es, was innerlich juckt. Ich will im Stadion wieder Top-Mannschaften und geile Spieler sehen."