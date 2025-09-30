Champions League: Bayern beim FC Pafos - Reise ins Unbekannte

Beim FC Pafos will der FC Bayern seine Erfolgsserie von acht Siegen ausbauen. Torhüter Manuel Neuer mahnt, das Champions-League-Duell gegen den Außenseiter nicht zu vergeigen.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will sich beim FC Pafos nicht überraschen lassen. Quelle: AP | Matthias Schrader

Als für den FC Bayern zuletzt das Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden (3:2) anstand, musste Vincent Kompany den Gegner erst googeln. Dabei fand der Trainer heraus, dass die Reise in die Nähe von Frankfurt geht, wie er offen mit einem Schmunzeln erzählte.

Inhaltlich aber zeigte sich Kompany über den Gegner gut informiert. Videomaterial gibt es schließlich auch von einem Drittligisten genug.

Ausweichstadion in Limassol

Das gilt ebenso für den FC Pafos, der den FC Bayern am Dienstag in der Champions League empfängt. Bei dieser Dienstreise hilft die Internet-Ortssuche aber nur bedingt weiter.

Denn statt in Pafos im Südwesten Zyperns findet die Partie rund 60 Kilometer östlich im Alphamega Stadium in Limassol statt. Das Stadion von Pafos ist für internationale Spiele nicht zugelassen.

Bayern trifft bei Pafos auf Altstar David Luiz

Trotz Videomaterials ist es für den FC Bayern eine Reise ins ziemlich Unbekannte, einmal abgesehen vom Wiedersehen mit David Luiz. Der 38 Jahre alte Innenverteidiger spielt für Pafos. Für die Bayern sind mit dem Brasilianer vor allem drei Worte verbunden.

"And now goal", sagte der damalige Chelsea-Verteidiger zu Bastian Schweinsteiger im Finale dahoam 2012, ehe Didier Drogba für die Engländer in der 88. Minute per Kopf zum 1:1 traf und die Münchner in die Verlängerung zwang. Dort nahm das Drama für sie seinen Lauf bis zum verlorenen Elfmeterschießen.

David Luiz mit dem Champions-League-Pokal, den er 2012 mit Chelsea gegen den FC Bayern gewann. Quelle: dpa | Tobias Hase

Manuel Neuers privates Videostudium

Bevor Kompany seine Spieler auf Pafos einstellte, wussten diese kaum etwas über den Gegner. Am besten informiert zeigte sich noch Manuel Neuer, den mit David Luiz auch das 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien verbindet.

Der Torwart berichtete, dass er sich privat die ersten Minuten des FC Pafos bei Olympiakos Piräus angesehen hatte. Dort hatte Zyperns Meister in seinem ersten Champions-League-Spiel der Klubgeschichte trotz einer mehr als einstündigen Unterzahl ein 0:0 geholt.

Beim FC Pafos spricht man Portugiesisch

David Luiz ist einer von fünf Brasilianern im Kader, in dem es ebenso viele Zyprer gibt. Gesprochen wird vor allem Portugiesisch beim FC Pafos, bei dem neben den fünf Brasilianern vier Spieler mit einem portugiesischen Pass und einer aus Mosambik unter Vertrag stehen. Zudem befindet sich im Stab der Portugiese Rodolfo Vaz, der als Chefscout tätig ist.

Trainer ist der Spanier Juan Carlos Carcedo. Der 52-Jährige war viele Jahre als Assistent von Unai Emery tätig, darunter bei Paris Saint-Germain und Arsenal.

Gesamter Pafos-Kader 25 Millionen Euro wert

Der FC Pafos ist 2014 aus der Fusion zweier Lokalvereine hervorgegangen. Die russischstämmigen Investoren Sergey Lomakin und Roman Dobuv haben viel in die Infrastruktur des Vereins gesteckt.

Dennoch muss dieser mit vergleichsweise geringen Mitteln auskommen. Auf rund 25 Millionen Euro beläuft sich der Kaderwert, so viel entfällt beim FC Bayern allein auf Konrad Laimer.

Manuel Neuer warnt die Bayern

Unabhängig davon, dass Pafos krasser Außenseiter ist, erinnert Neuer an die vergangene Saison in der Champions League, in der sich die Bayern auswärts meist schwergetan und bei Aston Villa (0:1), dem FC Barcelona (1:4) und bei Feyenoord Rotterdam (0:3) verloren hatten. Deshalb mussten sie sich anschließend gegen Celtic Glasgow durch die Playoffs zittern (2:1/1:1).

"Wir haben es ja gesehen in der vergangenen Ligaphase, wie es gelaufen ist", warnt Neuer, "deswegen ist es wichtig, dass wir den Start so fortsetzen und dieses gute Spiel gegen Chelsea bestätigen." Gegen den Klub-Weltmeister hatten die Bayern am ersten Spieltag 3:1 gewonnen.

Achter Sieg im achten Pflichtspiel?

Nun wollen die Münchner ihre Serie von acht Siegen in den acht Pflichtspielen dieser Saison beim FC Pafos fortsetzen. Gegen einen Verein aus Zypern gelang den Bayern übrigens einst ihr höchster Sieg im Europapokal. Das war 1983 im damaligen UEFA-Cup ein 10:0 gegen Anorthosis Famagusta.

