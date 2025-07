Zypern: Erdogan pocht auf "Zweistaatenlösung" für Mittelmeerinsel

Am 20. Juli 1974 startete die türkische Armee die sogenannte Operation Atilla. In ihrem Verlauf eroberte die Türkei ein Drittel des Gebiets der gesamten Insel, rund 40 Prozent der Bevölkerung wurden vertrieben. Die Regierung in Ankara rechtfertigte die Invasion mit dem "Schutz der türkischen Minderheit".