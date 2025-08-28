Champions-League: Das sind die Gegner der deutschen Klubs

Champions-League-Auslosung:Das sind die Gegner der deutschen Klubs
Der FC Bayern und Leverkusen treffen in der Ligaphase der Champions League jeweils unter anderem auf Paris Saint-Germain. Frankfurt bekommt es mit Barca zu tun, der BVB mit Inter.
Der FC Bayern München trifft in der Ligaphase der Champions League unter anderem auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und den FC Chelsea. Das ergab die Auslosung der Ligaphase in Monaco. Borussia Dortmund bekommt es unter anderem mit Vorjahres-Finalist Inter Mailand und Manchester City zu tun.
Eintracht Frankfurt hat als Gegner in der Ligaphase unter anderem den FC Barcelona und den FC Liverpool. Bayer Leverkusen bekommt es neben PSG auch mit Manchester City zu tun.
Die Gegner des FC Bayern:
- FC Chelsea (H)
- Paris Saint-Germain (A)
- Club Brügge (H)
- FC Arsenal (A)
- Sporting Lissabon (H)
- PSV Eindhoven (A)
- Royale Union Saint-Gilloise (H)
- Pafos FC (A)
Die Gegner von Borussia Dortmund:
- Inter Mailand (H)
- Manchester City (A)
- FC Villarreal (H)
- Juventus Turin (A)
- FK Bodö/Glimt (H)
- Tottenham Hotspur (A)
- Athletic Bilbao (H)
- FC Kopenhagen (A)
Die Gegner von Bayer Leverkusen:
- Paris Saint-Germain (H)
- Manchester City (A)
- FC Villarreal (H)
- Benfica Lissabon (A)
- PSV Eindhoven (H)
- Olympiakos Piräus (A)
- Newcastle United (H)
- FC Kopenhagen (A)
Die Gegner von Eintracht Frankfurt:
- FC Liverpool (H)
- FC Barcelona (A)
- Atalanta Bergamo (H)
- Atletico Madrid (A)
- Tottenham Hotspur (H)
- SSC Neapel (A)
- Galatasaray Istanbul (H)
- Qarabag Agdam (A)
Ligaphase: 16. September 2025 - 28. Januar 2026
K.o.-Runden-Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026
Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März
Viertelfinale: 7.8. & 14./15. April
Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai
Finale in Budapest: 30. Mai 2026
Wer ist neu dabei?
Mehrere Klubs feiern in dieser Saison ihr Debüt in der Königsklasse: Royal Union Saint-Gilloise aus Belgien, der kasachische Meister Qairat Almaty, der zyprische Champion FC Paphos und Qarabag Agdam aus Aserbaidschan haben sich erstmals qualifiziert.
Die Teilnehmer der Champions League 2025/26
