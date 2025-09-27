Can Uzun: Eintracht Frankfurts Unterschiedsspieler

Can Uzun hat bislang in jedem Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt getroffen. Nach einem Jahr Anlaufzeit startet der 19-Jährige in dieser Saison richtig durch.

Dino Toppmöller und sein "Gamechanger" Can Uzun. Quelle: ddp

Die Erwartungshaltung hat Dino Toppmöller klar formuliert. Fürs Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach (Samstag 18:30 Uhr/Ausschnitte ab 22:30 Uhr Online first im aktuellen sportstudio) erwartet der Trainer "ein gutes und spannendes Spiel".

Denn: "Beide Teams haben einen fußballerischen Ansatz." Diese Trainer-These verkörpert kaum einer besser als Can Uzun, der als der Edeltechniker bei den Adlerträgern gilt.

In allen vier bisherigen Bundesligaspielen hat der 19-Jährige für die Eintracht getroffen, gerne auch sehenswert aus der Distanz. Seine Schusstechnik ist wie seine Ballbehandlung außergewöhnlich.

Dazu kommen aktuell noch zwei Vorlagen in der Liga, ein Tor im DFB-Pokal gegen FV Engers (5:0), ein weiterer Assist in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (3:3). Acht Scorerpunkte so früh in der Saison können sich sehen lassen.

Trainer sieht Uzun als "Gamechanger"

Uzun sei derzeit so etwas wie ein "Gamechanger", betonte Trainer Toppmöller vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (3:4), wobei dem Coach gar gefiel, dass angeblich schon ein Preisschild von 80 Millionen Euro an dem türkischen Nationalspieler klebe.

"Er ist mit Sicherheit interessant für andere Mannschaften, aber den Kerl behalten wir jetzt noch mal schön hier", so Toppmöller. Und Sportvorstand Markus Krösche stellte klar: "Wir haben immer einen Dreijahresplan, wenn wir junge Spieler holen."

Im ersten Jahr ankommen; im zweiten Jahr performen; im dritten Jahr auf dem Peak sein. „ Sportvorstand Krösche über den Plan für junge SGE-Spieler

Uzun soll das nächste Juwel sein, das den Marktwert sprunghaft steigert. "Der Hype stört mich nicht und ich will etwas zurückgeben", sagte er vor einem Jahr. "Und ich will diesen hohen Erwartungen standhalten."

Als die Frage kam, ob er vielleicht der nächste Jamal Musiala werde, konterte er:

Ich will nicht der nächste Musiala, sondern der erste Can Uzun sein. „ Frankfurts Jungprofi Can Uzun

Wichtig sind ihm Familie und Freunde, die bei jedem Heimspiel im Waldstadion sind. "Auch als ich nicht so oft gespielt habe, sind sie immer gekommen." Eine besondere Rolle genießt Uzuns Vater. "Er hat mir alles beigebracht und gibt mir immer noch Tipps."

Mit Extraschichten zu mehr Robustheit

Aufgewachsen ist Can in der Oberpfalz, entwickelte sich beim SSV Jahn Regensburg und FC Ingolstadt, ehe er zum 1. FC Nürnberg ging. Toppmöller ist bekannt dafür, Profis mit vielversprechender Perspektive zu fordern und zu fördern - und das in einem guten Gleichgewicht.

Was bei Uzun aktuell auffällt: die größere Entschlossenheit, die höhere Dynamik. Im Sommer hat er viele Extraschichten geschoben, um sich eine bessere Robustheit zuzulegen. "Ich habe wirklich viel trainiert", bekundete er.

Die Nummer 42 neigt noch immer dazu, mitunter abzutauchen. Aber: Ihm genügt oft eine blitzgescheite Aktion, um eine Abwehr auszuhebeln. Uzun scheint mitunter einen Gedanken weiter, wie früher Mesut Özil in seinen besten Zeiten bei Werder Bremen und in der Nationalmannschaft.

Stahlbad Bundesliga

Uzuns Spielintelligenz war bereits in Zweitligazeiten so herausragend, dass die Eintracht im Sommer 2024 rund zehn Millionen Euro hinblätterte. Im Wissen, dass so einer im Stahlbad Bundesliga ein bisschen Anlaufzeit benötigen würde. In seiner Premierensaison bestritt Uzun 31 Pflichtspiele, schoss fünf Tore und gab drei Vorlagen.

Nur: Bei seinen 20 Bundesligaeinsätzen machte er kein Spiel über die volle Distanz, wurde 14 Mal eingewechselt. In Erinnerung blieb ein Europa-League-Auftritt gegen Ferencvaros Budapest (2:0), als er sich als zweitjüngster Torschütze in einem europäischen Hauptwettbewerb in die Geschichtsbücher der SGE eintrug.

Krösche sagte danach über Uzun: "Er ist immer noch ein junger Spieler, der sich auch ein bisschen an die Intensität gewöhnen musste." Im Grunde gilt die im Januar getroffene Aussage des Eintracht-Machers noch immer.

Die Bühne im Borussia-Park will Uzun nutzen, um seinen Reifeprozess zu belegen.