Champions League:Wiedersehen mit Haaland für den BVB
von Stefan Bier
|
Borussia Dortmund trifft am Abend in der Champions League auf Manchester City und seinen Ex-Stürmer Erling Haland. In der laufenden Saison haben die Borussen in der Königsklasse überzeugt - in jedem Spiel vier Treffer erzielt.
