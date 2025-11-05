  3. Merkliste
Champions League: Wiedersehen mit Haaland für den BVB

von Stefan Bier

Erling Haaland

Borussia Dortmund trifft am Abend in der Champions League auf Manchester City und seinen Ex-Stürmer Erling Haland. In der laufenden Saison haben die Borussen in der Königsklasse überzeugt - in jedem Spiel vier Treffer erzielt.

