Champions League : Wiedersehen mit Haaland für den BVB

von Stefan Bier 05.11.2025 | 13:33 |

Borussia Dortmund trifft am Abend in der Champions League auf Manchester City und seinen Ex-Stürmer Erling Haland. In der laufenden Saison haben die Borussen in der Königsklasse überzeugt - in jedem Spiel vier Treffer erzielt.