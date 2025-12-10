Champions League: Real in der Krise:Manchester City verschärft Xabi Alonsos Sorgen
Manchester City hat die Krise von Real Madrid verschärft. Real-Trainer Xabi Alonso muss nach dem 1:2 in der Champions League gegen die Citizens um seinen Job bangen.
Erling Haaland hat Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen und die Sorgen des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Xabi Alonso weiter vergrößert. Der norwegische Superstar sorgte per Foulelfmeter für das 1:2 (1:2) der Königlichen gegen Manchester City.
Stuhl von Trainer Xabi Alonso wackelt
Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen droht dem ehemaligen Meistercoach von Bayer Leverkusen nach nur knapp einem halben Jahr beim spanischen Topclub das schnelle Aus. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet.
Ohne den auf der Bank sitzenden Kylian Mbappé traf der Brasilianer Rodrygo zur verdienten 1:0-Führung für Real (28. Minute). Real drückte auf den zweiten Treffer, doch City reagierte. Nico O’Reilly erzielte den Ausgleich (35.), Haaland drehte nach einem verwandelten Foulelfmeter das Match endgültig (43.). Zuvor wurde der Norweger von Antonio Rüdiger im Strafraum festgehalten.
Manchester City von Trainer Pep Guardiola kletterte in der Tabelle auf Rang vier, Real fiel auf Platz sieben zurück.
