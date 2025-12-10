  3. Merkliste
Champions League: Manchester City verschärft Krise von Real

Champions League: Real in der Krise:Manchester City verschärft Xabi Alonsos Sorgen

Manchester City hat die Krise von Real Madrid verschärft. Real-Trainer Xabi Alonso muss nach dem 1:2 in der Champions League gegen die Citizens um seinen Job bangen.

Madrids rechter Flügelspieler Rodrygo setzt zum Schuss an, während ihn Manchester Citys Verteidiger Nico O'Reilly nicht mehr davon abhalten kann.

War es das für Xabi Alonso? Dem kriselnden Real Madrid gelingt auch in der Königsklasse keine Trendwende. Gegen Manchester City unterliegen die Königlichen 1:2.

10.12.2025 | 2:59 min

Erling Haaland hat Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen und die Sorgen des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Xabi Alonso weiter vergrößert. Der norwegische Superstar sorgte per Foulelfmeter für das 1:2 (1:2) der Königlichen gegen Manchester City.

Stuhl von Trainer Xabi Alonso wackelt

Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen droht dem ehemaligen Meistercoach von Bayer Leverkusen nach nur knapp einem halben Jahr beim spanischen Topclub das schnelle Aus. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet.

Real Madrids Antonio Rüdiger und Aurelien Tchouameni springen beide im Getümmel hoch, um einen Kopfball ausführen zu können.

Real Madrid mit Antonio Rüdiger (Mitte) rutscht immer mehr in die Krise.

Quelle: AFP

Ohne den auf der Bank sitzenden Kylian Mbappé traf der Brasilianer Rodrygo zur verdienten 1:0-Führung für Real (28. Minute). Real drückte auf den zweiten Treffer, doch City reagierte. Nico O’Reilly erzielte den Ausgleich (35.), Haaland drehte nach einem verwandelten Foulelfmeter das Match endgültig (43.). Zuvor wurde der Norweger von Antonio Rüdiger im Strafraum festgehalten.

Manchester City von Trainer Pep Guardiola kletterte in der Tabelle auf Rang vier, Real fiel auf Platz sieben zurück.

Quelle: SID, dpa
Über das Thema hat das ZDF in der Champions-League-Sendung am 10. Dezember ab 23 Uhr berichtet.
