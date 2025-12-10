Borussia Dortmund ist in der Champions League aus den Top Acht gerutscht. Gegen Bodø/Glimt reicht es trotz drückender Überlegenheit nur zu einem Remis.

Borussia Dortmund ist in der Champions League vom Kurs in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation abgekommen. Im Heimspiel gegen den FK Bodø/Glimt aus Norwegen musste sich der BVB mit einem 2:2 begnügen und rutschte aus den Top Acht.

Julian Brandt brachte Dortmund in der 18. Minute in Führung, ehe die Gäste dank Haitam Aleesami wie aus dem Nichts ausglichen (42.). In der 51. Minute staubte Brandt zum 2:1 ab, aber Jens Petter Hauge sorgte mit seinem Tor in der 75. Minute für Ernüchterung beim BVB. Es hätte noch schlimmer kommen können, doch BVB-Keeper Gregor Kobel verhinderte in der Schlussphase mit einer Glanzparade ein Eigentor.

BVB-Coach Kovac lässt rotieren

Gegen den norwegischen Vizemeister aus der 43.000-Einwohner Kleinstadt nördlich des Polarkreises war der BVB zunächst spielbestimmend. Die vier personellen Wechsel in der Dortmunder Startelf im Vergleich zum 2:0 am Sonntag in der Liga gegen Hoffenheim machten sich kaum bemerkbar.

Glänzt als Vorlagengeber: Dortmunds Fabio Silva - hier im Zweikampf mit Odin Bjortuft (rechts). Quelle: AP

Fábio Silva, der für den kriselnden Torjäger Serhou Guirassy eine Startelf-Chance bekam, machte im Sturm Alarm. Der Portugiese setzte immer wieder seine Mitspieler in Szene und legte so bei einem Konter nach gut einer Viertelstunde die Führung durch Brandt auf.

Maximilian Beier lässt 2:0 liegen

Nur zwei Minuten später hätte Maximilian Beier per Kopf nach schönem Silva-Zuspiel erhöhen müssen, köpfte aber kläglich neben das Tor. Der 23-Jährige ersetzte den diesmal ebenfalls zunächst geschonten Karim Adeyemi.

"Das ist Belastungssteuerung. Die Jungs haben viel gespielt und das ist eine Möglichkeit, den anderen Jungs Minuten zu geben", sagte BVB-Coach Kovac zu seiner Rotation, der auch Daniel Svensson und Marcel Sabitzer zum Opfer fielen.

Dafür starteten Ramy Bensebaini und Jobe Bellingham. Dauerspieler Svensson indes musste schon nach einer halben Stunde wieder ran, weil Waldemar Anton mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung ausgewechselt wurde.

BVB-Abwehr lässt sich 1:1 einschenken

Zu dem Zeitpunkt hätte Dortmund höher führen können. Stattdessen glich Bodö nach einem Standard aus, weil die BVB-Abwehr nach einer kurz ausgeführten Ecke kollektiv schlief und Innenverteidiger Aleesami unbedrängt aus kurzer Distanz einköpfen konnte.

Verhinderte am Ende sogar die Niederlage: Dortmunds Torwart Gregor Kobel (auf dem Boden). Quelle: Bernd Thissen/dpa

Nach dem Wechsel war die Dortmunder Dominanz noch größer. Mitunter wirkte das Angriffsspiel aber weiterhin zu statisch. Schnell stellte erneut Brandt auf 2:1, als er einen abgewehrten Beier-Kopfball über die Linie bugsierte.

Zehn Dortmunder kassieren Ausgleich

Danach gab der BVB das Spiel aus der Hand. Auch die Hereinnahme von Guirassy und Adeyemi brachte nichts mehr. In kurzzeitiger Überzahl kam der Außenseiter wieder zum Ausgleich. Aarón Anselmino hatte verletzt das Spielfeld verlassen, Emre Can war für ihn aber noch nicht eingewechselt worden.

Wir wollen es ein bisschen schön machen und das reicht dann nicht. Es ist nicht bitter, sondern einfach richtig schlecht. „ Nico Schlotterbeck, BVB-Verteidiger

Reus wird BVB-Botschafter

Vor dem Spiel waren die BVB-Fans noch aus dem Häuschen. Marco Reus ließ sich als TV-Experte vor der Südtribüne feiern. Der inzwischen bei LA Galaxy in der US-Liga MLS aktive Reus fungiert künftig als Botschafter seines Heimatklubs. Das machte der BVB während des Spiels offiziell.

Quelle: dpa / ZDF