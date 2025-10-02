FK Bodø/Glimt: Was hinter dem Erfolg des Sensationsteams steckt

Letzte Saison im Europa-League-Halbfinale, aktuell in der Königsklasse: Der FK Bodø/Glimt schreibt Geschichte, sein Erfolg ist das Ergebnis vieler kluger Entscheidungen.

Die Geschichte des FK Bodø/Glimt ist auch die Geschichte eines verlorenen Sohns, der in der Heimat wieder aufblüht. Jens Petter Hauge wurde weder bei der AC Mailand noch bei Eintracht Frankfurt glücklich, an diesem Dienstag schoss er für seinen norwegischen Heimatklub in der Champions League gegen Tottenham Hotspur Traumtore.

Raues Klima in Bodø und ein Mini-Stadion

In der vergangenen Saison war Hauge auch daran beteiligt, dass sein Verein sensationell bis ins Halbfinale der Europa League ebenfalls gegen die Spurs vorstieß. Die beiden Partien bedeuteten damals die Endstation und auch am Dienstag reichte es nach 90 Minuten nur zu einem Punkt - dennoch schreiben Hauge und sein Klub gerade die märchenhafteste Geschichte im internationalen Top-Fußball.

Bodø liegt nördlich des Polarkreises, das Umfeld ist rau, das Wetter extrem, das Stadion fasst gerade einmal 8.200 Zuschauer. Gespielt wird auf Kunstrasen, aber das gegen die besten Fußballer der Welt.

Was macht Bodø/Glimt anders?

"Der Präsident fährt noch mit einem Megafon durch die Stadt und schreit die Leute aus dem Bett, dass sie ins Stadion kommen sollen", erinnerte sich Sascha Mockenhaupt vom SV Wehen Wiesbaden im aktuellen Bolzplatz an seine Zeit in Bodø, wo er im Jahr 2016 unter Vertrag stand.

"In gewisser Weise sind wir eine Art Hipster-Klub, der sich von den anderen Vereinen unterscheidet", erklärt FK-Geschäftsführer Frode Thomassen. Aber was genau ist anders? Klar, für die Stars aus Tottenham sind die Bedingungen im Aspmyra-Stadion "eine völlig neue Welt", wie Thomassen sagt.

Ungewohntes Ambiente in der Champions League: Das Stadien des FK Bodø/Glimt fasst nur etwas mehr als 8.000 Zuschauer. Quelle: imago

Zuletzt viermal norwegischer Meister

Aber daran allein kann der Erfolg nicht liegen - in der Europa League siegte Bodø auswärts bei Lazio Rom mit 3:2 im Elfmeterschießen und vier Meisterschaften in den letzten fünf Jahren holt man auch nicht nur, weil es womöglich mehr windet und regnet als im Rest des Landes.

"Unsere Entscheidungswege sind maximal kurz", nennt Thomassen einen wichtigen Erfolgsfaktor. "Wir treffen die Entscheidungen zu fünft. So dass wir nicht mit vielen darüber diskutieren müssen."

Fast nur Norweger im Kader

So fiel 2016 nach Abstieg und Fast-Bankrott auch die Entscheidung, künftig auf junge Spieler aus der Region zu setzen. Das gilt bis heute: von 28 Spielern kommen acht aus der eigenen Akademie, 14 sind weitere Norweger, fünf Dänen und nur einer kommt nicht aus Skandinavien.

Trainer Kjetil Knutsen legt zudem Wert darauf, Erfolg nicht primär über Siege zu definieren, sondern über Entwicklung. Dabei steht ihm mit Mentalcoach Bjørn Mannsverk ein ehemaliger Kampfjetpilot zur Seite, der die Bedeutung von Training und Teamfähigkeit aus extremen Situationen kennt.

Vertrauen in stetiges Training

Die Spieler müssten Vertrauen in ihr Training haben, sagt Mannsverk im Bolzplatz. Sie müssten sich sagen: "Jetzt geht es darum, da rauszugehen und im Grunde das zu tun, was ich schon immer in vielen Trainings getan habe. Mehr kann ich nicht tun."

Trainiert und gespielt wird angriffsorientierter Fußball mit viel Tempo und intensivem Gegenpressing. Damit dieser funktioniert, setzt der Klub auch auf ein Kapitäns-Team aus acht Spielern. "Sie sind verantwortlich für die Umsetzung auf dem Platz und für die Entwicklung der Kultur innerhalb der Spielergruppe", erläutert Mannsverk.

Ist das Modell auf die Bundesliga übertragbar?

Regionale Verbundenheit, Vertrauen in die eigenen Talente, gute Ausbildung, kurze Entscheidungswege, dynamische Gruppenprozesse: Der FK Bodø/Glimt macht vor, wie mit wenig Mitteln erfolgreicher Fußball gespielt werden kann - selbst auf internationalem Top-Niveau.

Das Kapitänsmodell erinnert tatsächlich an das beim HSV, das in Folge 4 der ZDF-Doku "Always Hamburg" vorgestellt wird. Andere Elemente finden sich in der neuen "Trainingsphilosophie Deutschland" wieder, die DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf gerade zu den Vereinen bringt.

Ex-Bodø-Profi Mockenhaupt hält das Gesamtmodell in der Bundesliga dennoch für schwer reproduzierbar, schon alleine, "weil der Konkurrenzkampf hier unfassbar groß ist."

