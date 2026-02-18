Champions League: Schick beschert Leverkusen den Sieg in Piräus

Bayer Leverkusen steht mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Im Hinspiel der Playoff-Runde setzte sich der Bundesligist bei Olympiakos Piräus mit 2:0 durch.

In den Playoffs der K.-o.-Runde geht es für Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus um einen Platz im Achtelfinale der Champions League. 18.02.2026

Dank Patrik Schick darf Bayer Leverkusen die Planungen für das Achtelfinale der Champions League aufnehmen. Der deutsche Vizemeister setzte sich im Playoff-Hinspiel bei Olympiakos Piräus mit 2:0 (0:0) durch, der tschechische Stürmer erzielte beide Treffer. Vier Wochen nach der 0:2-Niederlage in der Ligaphase an selber Stelle gelang damit diesmal die Revanche. Das Rückspiel im Rheinland steigt am Dienstag, 24. Februar.

Bayer Leverkusen setzt sich bei Olympiakos durch. Für die Tore gegen einen kämpferischen Gegner sorgt wieder einmal Torgarant Patrik Schick. 18.02.2026 | 2:59 min

Schick lässt Leverkusen jubeln

Die Griechen suchten früh den Weg nach vorn und setzten Leverkusen unter Druck. In den ersten zehn Minuten kam Bayer kaum aus der eigenen Hälfte und wirkte im Ballbesitz - jedes Mal begleitet von einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert der griechischen Fans - zögerlich. Versuche, das Pressing durch lange Bälle zu umgehen, brachten zunächst nur bedingt Entlastung.

Leverkusen kassiert einen frühen Gegentreffer und zeigt bei Olympiakos Piräus eine eklatante Abschlussschwäche. Die Folgen sind eine Niederlage und das Bangen ums Weiterkommen. 21.01.2026 | 3:00 min

Nach überstandener Druckphase fand die Werkself aber zunehmend besser ins Spiel und übernahm mehr Kontrolle. Schick scheiterte an Piräus-Keeper Konstantinos Tzolakis, ehe Ernest Poku aus spitzem Winkel verzog (17.). Auf der Gegenseite konnte sich auch Bayer-Keeper Janis Blaswich auszeichnen, als er einen Distanzschuss von Gelson Martins (25.) parierte.

Piräus macht Druck

Im Gegenzug lenkte Tzolakis eine Großchance von Ibrahim Maza (29.) an die Latte und Poku verfehlte im Eins-gegen-eins mit dem Schlussmann das lange Eck (31.). Dann unterbrach eine lange Verletzungspause den Sturmlauf der Gäste: Das griechische Innenverteidiger-Duo Panagiotis Retsos und Lorenzo Pirola war böse mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide konnten nach minutenlanger Behandlung auf dem Rasen aber zunächst weiterspielen.

Zurück im Spielfluss schockte dann Piräus' Top-Torjäger Ayoub El Kaabi kurz vor der Pause Leverkusen, als er einen fahrig verteidigten Freistoß mit dem Kopf ins Tor verlängerte. Doch Glück für Bayer: Nach VAR-Überprüfung wurde der Treffer zurückgenommen - Taremi hatte den Ball im Abseits stehend noch leicht berührt.

Doppelschlag in zwei Minuten

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst wieder Piräus das Kommando, doch Leverkusen blieb geduldig und schlug eiskalt zu: Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte spielte Poku im richtigen Moment in den Lauf von Schick, der vor Tzolakis cool einschob.

Bayer 04 Leverkusen hat mit einem starken Auftritt gegen Villarreal die Playoff-Teilnahme in der Champions League gesichert. Besonders einprägsam: Das 1:0. 28.01.2026 | 2:59 min

Nur drei Minuten später machte Schick den Doppelschlag perfekt, als er eine Ecke von Alejandro Grimaldo zum 2:0 einköpfte und das Stadion in der griechischen Hafenstadt verstummen ließ. In der nun deutlich ruhigeren Atmosphäre waren zeitweise sogar die 500 mitgereisten Bayer-Fans zu hören. Die Pfiffe gegen die Leverkusener im Ballbesitz waren da fast gänzlich verstummt.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID