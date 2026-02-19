  3. Merkliste
Champions League-Magazin am 18. Februar mit den Playoff-Hinspielen

Noch 22 Stunden

Champions-League-Magazin vom 18. Februar 2026

|
René Adler im Sportstudio.

In den Playoffs der K.-o.-Runde geht es für Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piräus um einen Platz im Achtelfinale der Champions League.

Sollten sich der BVB und Leverkusen in den Playoffs durchsetzen, wartet im Achtelfinale der FC Bayern München auf eines der zwei Teams.

Zusammenfassungen der Spiele:
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen
Benfica Lissabon - Real Madrid
FK Bodö/Glimt - Inter Mailand
AS Monaco - Paris Saint-Germain
Qarabag FK - Newcastle United
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin
FC Brügge - Atlético Madrid

Moderation: Sven Voss
Experte: René Adler

