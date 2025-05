Champions-League-Final-Partys in München: Wer die Nase vorn hat

München soll ja angeblich die nördlichste Stadt Italiens sein. Auch das Fan-Treiben vor dem Finale der Champions League zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain am Samstag (21 Uhr / ab 19.25 Uhr live im ZDF ) lässt keinen anderen Schluss zu: Das Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt ist fest in italienischer Hand.

Champions-League-Finale: Full House am Marienplatz

Das Zentrum der schwarz-blauen Feierlichkeiten ist schnell ausgemacht. Am Marienplatz gibt es gegen 11:30 Uhr kaum noch ein Durchkommen. Der Lautstärkepegel so mancher Meisterfeier an gleicher Stelle dürfte locker übertroffen worden sein.

Zum Finale nur Zaungäste

Nicht nur für den griechischen Inter-Anhang ist dabei sein in München alles. Knapp 40.000 Unterstützer der Mailänder wurden laut Schätzungen am Samstag erwartet. Dabei stellte die UEFA dem Vizemeister der Serie A nur 18.000 Karten zur Verfügung - genauso wie Finalgegner PSG.

Auch die Fans sind "Internazionale"

Viel mehr "Internazionale" - so der vollständige Vereinsname der Mailänder - gehe doch gar nicht, lacht Kouimtzis. Dann lernt er Emilio Esposito, den Vorsitzenden des Inter Club Imperia aus Ligurien, kennen. Und nimmt ihn spontan in den Arm.

Das Treiben auf der Bühne bewegt die Massen am frühen Nachmittag selten. Nur wenn sich Ex-Inter-Spieler wie Fredy Guarín ihren Weg auf das Parkett bahnen, gehen die Smartphones der Tifosi scharenweise in die Höhe.

PSG-Fans halten dagegen

Beim PSG-Treffpunkt am Königsplatz geht es ähnlich gesittet zu - auch wenn der harte Kern der französischen Anhänger andeutet, dass er sich vor den Italienern nicht verstecken muss. "Die Bühnenshow beginnt hier erst jetzt so richtig. Wir sind seit 11 Uhr da", bemängelt George Maridakis.

Und so feiert Inter einen Punktsieg in der nördlichsten Stadt Italiens, der auch organisatorischen Fragen geschuldet ist. In Sachen Ergebnis-Tipps halten sich die befragten Fans derweil zurück. "Es ist mir lange schwergefallen, an einen Sieg zu denken - auch wenn diese Mannschaft ihn sicher verdient hätte", meint Maridakis. Kouimtzis fasst sich kürzer: "Ich hoffe einfach nur auf den vierten Titel".