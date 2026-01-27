In der Champions League ist nur dem FC Bayern der Einzug ins Achtelfinale sicher. Ein gutes Abschneiden könnte einen weiteren Startplatz in der Königsklasse bedeuten.

Nur mit einem Sieg gegen Villarreal wäre Leverkusen sicher in den Champions-League-Playoffs. Quelle: Imago

Aus der Sicht von Hans-Joachim Watzke ist die Bundesliga überhaupt nicht langweilig. Klar der FC Bayern werde "die meisten Jahre" auch in Zukunft ziemlich sicher Deutscher Meister. Aber der Ligapräsident erinnerte beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga (DFL) daran, dass ja immerhin Bayer Leverkusen 2024 in die Phalanx eingebrochen sei - und wenn sein Verein Borussia Dortmund nicht die Chance am letzten Spieltag vermasselt hätte, wäre auch 2023 ein anderer Name auf die Schale graviert worden.

Was Watzke indes entgegenzusetzen wäre: Die Bayern sind allen Konkurrenten gerade weit enteilt. National und international. Zum Abschluss der Ligaphase reist der deutsche Branchenprimus zum Auswärtsspiel beim PSV Eindhoven. Ein Punkt reicht, um sich den wichtigen zweiten Platz hinter dem FC Arsenal zu sichern. Als einziger Bundesligist steht der Einzug ins Achtelfinale schon fest, bevor alle 18 Partien zeitgleich (Mittwoch, 21:00 Uhr) laufen.

In der ersten Hälfte tut sich der FC Bayern schwer gegen Union Saint-Gilloise. Nach der Pause machen die Münchner aber trotz Unterzahl den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt. 21.01.2026 | 2:59 min

Dortmund und Leverkusen kämpfen um die Playoffs

Für den Bayern-Verfolger Dortmund geht’s gegen Inter Mailand darum, eine gute Ausgangsposition für die Playoffs abzusichern. "Inter ist eine Top-Mannschaft“, sagte BVB-Coach Niko Kovac vor dem Showdown gegen den letztjährigen Finalisten. "Aber zu Hause mit unseren Fans im Rücken können wir jede Mannschaft schlagen." Die Westfalen haben zuletzt bei Tottenham (0:2) und gegen Bodö/Glimt (2:2) wichtige Punkte gelassen.

Noch mehr zittern muss Bayer Leverkusen gegen FC Villarreal, auch wenn die Gäste erst einen Zähler haben. Sportchef Simon Rolfes verbreitete Gelassenheit. Er könne sich "vieles Schlimmeres vorstellen" als die Chance auf große Siege. Mit einem Sieg wäre die Werkself sicher in den Playoffs. Sonst müsste der Rechenschieber herausgeholt werden. Wie der BVB steht auch Bayer in der Bringschuld. Beide Klubs brauchen mehr Konstanz und in gewissen Momenten auch mehr spielerische Lösungen gegen tief stehende Teams.

Leverkusen kassiert einen frühen Gegentreffer und zeigt bei Olympiakos Piräus eine eklatante Abschlussschwäche. Die Folgen sind eine Niederlage und das Bangen ums Weiterkommen. 21.01.2026 | 3:00 min

Eintracht Frankfurt nach CL‑Aus auf Trainersuche

Ein Aus würde auch die Bundesliga beschädigen, wo sich Eintracht Frankfurt bereits in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam (2:3) verabschiedet hat. Das Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur wird die freudlose Abschiedsvorstellung von dieser Bühne. Viel spannender ist bei den Hessen die Trainersuche. Der Spanier Albert Riera von NK Celje in Slowenien soll der Topkandidat sein. Vorstandssprecher Axel Hellmann hatte erst auf der Mitgliederversammlung angekündigt, die Fahndung nach dem neuen Fußballlehrer befinde sich "auf der Zielgeraden".

Etwas neidisch macht auch im Herzen von Europa der Blick nach England: Fünf Klubs aus der Premier League stehen unter den Top Acht. Hinter Tabellenführer Arsenal liegen der FC Liverpool, Tottenham, Newcastle United und der FC Chelsea allesamt mehr als im Soll. Und Manchester City könnte sogar als sechster Klub von der Insel noch direkt ins Achtelfinale kommen.

Eine frühe Rote Karte und ein mäßiger Auftritt: Der BVB verliert nach der Niederlage in London gegen Tottenham die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aus den Augen. 21.01.2026 | 2:59 min

In der UEFA-Fünfjahreswertung ist Deutschland aktuell Dritter

Mit weitem Abstand führt England auch die UEFA-Fünfjahreswertung an. Auch diese Saison haben die Premier-League-Repräsentanten bislang die höchste Ausbeute erzielt (14,152 Punkte), dahinter folgt überraschend Polen (13,625), das seine Vertreter allerdings in der Europa und Conference League hat. Auf Rang drei lauert Deutschland (12,427) vor Spanien (12,187) und Italien (12,075).

Die zwei besten Nationen werden zur Spielzeit 2026/27 mit einem fünften Champions-League-Startplatz belohnt. Deutschland hat 2024/25 davon profitiert, nachdem Dortmund sich sogar ins Finale von Wembley vorkämpfte, um gegen Real Madrid (0:2) zu verlieren. Die Schwarz-Gelben profitierten damals selbst davon, so viele Punkte gesammelt zu haben.

Sie hatten den Liga-Alltag nur als Fünfter abgeschlossen, wussten aber vor dem Endspiel, dass für die erneute Zulassung zur Königsklasse reichen würde. Was vor allem Hans-Joachim Watzke erleichterte, der bei allen sportlichen Erfolgen immer auch die wirtschaftliche Lage im Blick hat.

