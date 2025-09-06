Erst der Rauswurf der sportlichen Führung, jetzt in der Bundesliga eine heftige 32:39-Klatsche gegen den SC Magdeburg. Bei den Füchsen Berlin gibt's Pfiffe für Bob Hanning.

Die Füchse Berlin haben nach dem Doppelrauswurf von Trainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar einen heftigen sportlichen Tiefschlag erlitten. Die Mannschaft des neuen Coaches Nicolej Krickau verlor die Neuauflage des Champions-League-Finals gegen den SC Magdeburg zu Hause 32:39 (13:22) und kassierte im dritten Bundesliga-Spiel die erste Niederlage.

Pfiffe für Bob Hanning

Omar Ingi Magnusson (9 Tore) erzielte in der Max-Schmeling-Halle die meisten Tore der Magdeburger, die rund drei Monate nach dem gewonnenen Champions-League-Endspiel von Köln mit dem starken Torhüter Sergey Hernández nahe der Perfektion spielten.

Die Berliner um ihren glücklosen Welthandballer Mathias Gidsel wirkten zwei Tage nach dem Personalbeben dagegen stark verunsichert. Der Däne Lasse Andersson kam als bester Schütze der Gastgeber auf neun Tore.

Das Berliner Publikum bekundete am Rande der Partie vereinzelt seinen Unmut über die jüngsten Entscheidungen des Vereins, Geschäftsführer Bob Hanning erntete Pfiffe und auch Buhrufe.

"Ich habe die Entscheidung zu tragen, kann aber für mich persönlich sehr, sehr gut in den Spiegel gucken", sagte Hanning vor dem Spiel bei Dyn. Er sei "absolut sicher, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben", ergänzte er in der ARD.

Was er auf dem Spielfeld sah, war aus Berliner Sicht jedoch eine sportliche Katastrophe. Die Füchse fanden vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason gegen die starke Abwehr der Magdeburger kein Durchkommen. Zugleich stellten sie selbst eine katastrophale Deckung – 22 Gegentore allein im ersten Abschnitt waren ein heftiger Beleg für die Magdeburger Überlegenheit.

Siewert äußert sich nach Rauswurf

Am Freitagabend hatte sich Siewert erstmals nach dem Personalbeben zu Wort gemeldet. "Die vergangenen 24 Stunden waren für mich und meine Familie nicht leicht. Die Enttäuschung und der Schmerz über die Entscheidung meiner Freistellung sind riesig und kaum in Worte zu fassen", schrieb der Meistertrainer auf Instagram. "Daher bitte ich euch zu respektieren, dass ich noch Zeit benötige, um die richtigen Worte zu finden."

Mit Material von SID